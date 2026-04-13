ФСБ РФ предложило расширить погранконтроль на подходах к портам региона.
Федеральная служба безопасности РФ предложила расширить зоны пограничного контроля вблизи критически важных объектов портовой инфраструктуры Ленинградской области. Это следует из проекта приказа ведомства, сообщает 13 апреля РИА Новости.
Изменения, в частности, коснутся приложения № 1 к приказу ФСБ РФ № 355 от 2007 года, регламентирующего пограничный режим во внутренних водах страны. Согласно проекту, ведомство предлагает скорректировать географические границы контроля в акватории Балтийского моря. Формулировка звучит следующим образом:
«Восточнее условной линии мыс Бычья Голова – мыс Вепревский – восточная оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый – мыс Шепелевский».
Также ФСБ предлагает дополнить приложение разделом «Берингово море», в котором будет указано следующее:
«Северо-западнее условной линии мыс Дионисия – мыс Заселения (на период эксплуатации ледовых переправ); в заливе Корфа: гавань Скрытая, ограниченная условной линией от северной оконечности косы Корф до западной оконечности косы Конохвал (на период эксплуатации ледовых переправ)».
В ведомстве добавили, что такие меры необходимы для усиления мониторинга за маломерными судами, находящимися в непосредственной близости от портовых объектов. Кроме того, новые правила обеспечат безопасность движения по ледовым переправам в Анадырском лимане и заливе Корфа в зимне-весенний период.