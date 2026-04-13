У портов Ленинградской области могут расширить зону пограничного контроля

Федеральная служба безопасности РФ предложила расширить зоны пограничного контроля вблизи критически важных объектов портовой инфраструктуры Ленинградской области. Это следует из проекта приказа ведомства, сообщает 13 апреля РИА Новости.

Изменения, в частности, коснутся приложения № 1 к приказу ФСБ РФ № 355 от 2007 года, регламентирующего пограничный режим во внутренних водах страны. Согласно проекту, ведомство предлагает скорректировать географические границы контроля в акватории Балтийского моря. Формулировка звучит следующим образом: 

«Восточнее условной линии мыс Бычья Голова – мыс Вепревский – восточная оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый – мыс Шепелевский». 

Также ФСБ предлагает дополнить приложение разделом «Берингово море», в котором будет указано следующее:

«Северо-западнее условной линии мыс Дионисия – мыс Заселения (на период эксплуатации ледовых переправ); в заливе Корфа: гавань Скрытая, ограниченная условной линией от северной оконечности косы Корф до западной оконечности косы Конохвал (на период эксплуатации ледовых переправ)».

В ведомстве добавили, что такие меры необходимы для усиления мониторинга за маломерными судами, находящимися в непосредственной близости от портовых объектов. Кроме того, новые правила обеспечат безопасность движения по ледовым переправам в Анадырском лимане и заливе Корфа в зимне-весенний период.

Вам будет интересно
Крупный оператор опроверг ограничения интернета за использование Telegram
Одна из крупнейших сотовых компаний заявила, что не вводит блокировки интернета для клиентов, использующих мессенджер. Фото: freepik Оператор Билайн...
25.03.2026
622

Новости Происшествия

Рухнувший в Волхове мост не эксплуатировался с 1996 года

Мост три года назад признали аварийным, а движение автомобилей по нему было закрыто еще в 1996 году. 

Рухнувший в Волхове мост уже как 30 лет не используется для автомобильного движения. В 1996 году, когда на замену старой переправе в эксплуатацию был введен новый Ильинский Мост, объект закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградский области.

Аварийным «Старый мост» был признан три года назад. С тех пор объект находился в статусе подготовки к демонтажу. При этом переправа мешала судоходству по местной реке Волхов.

Как ранее сообщали местные власти, ситуация находится под контролем. Экстренные службы уже предпринимают меры для ликвидации последствий обрушения конструкции. В момент ЧП на объекте никого не было, пострадавших нет.

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

В Ленобласти объявили опасность БПЛА
В Ленобласти объявили опасность БПЛА

08:18 13.04.2026

