Сезон субботников стартовал в Ленинградской области. Этой весной наводить чистоту одними из первых вышли жители Вындиноостровского поселения в Волховском районе. Своими достижениями они активно делятся в социальных сетях.
В этом году принять участие в весенней уборке стало еще интереснее и удобнее. Ранее в Ленобласти запустили сервис с интерактивной картой запланированных субботников.
«Приглашаем всех присоединиться к уборке — это легко сделать с помощью интерактивной карты. Здесь указаны субботники всех местных администраций, региональных органов власти и их подведомственных организаций. Добавить свой адрес и получить помощь с инвентарем и вывозом мусора может любой житель нашего региона. Месячник благоустройства продлится с 13 апреля до 8 мая», — рассказал глава комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.
