Сезон субботников стартовал в Ленинградской области

Одними из первых на весеннюю уборку в этом году вышли жители Вындиноостровского поселения. 

Сезон субботников стартовал в Ленинградской области. Этой весной наводить чистоту одними из первых вышли жители Вындиноостровского поселения в Волховском районе. Своими достижениями они активно делятся в социальных сетях.

В этом году принять участие в весенней уборке стало еще интереснее и удобнее. Ранее в Ленобласти запустили сервис с интерактивной картой запланированных субботников.

«Приглашаем всех присоединиться к уборке — это легко сделать с помощью интерактивной карты. Здесь указаны субботники всех местных администраций, региональных органов власти и их подведомственных организаций. Добавить свой адрес и получить помощь с инвентарем и вывозом мусора может любой житель нашего региона. Месячник благоустройства продлится с 13 апреля до 8 мая», — рассказал глава комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Подробнее об интерактивной карте субботников ivbg.ru рассказывал ранее.

Новости Происшествия

Рухнувший в Волхове аварийный пешеходный мост не эксплуатировался с 1996 года

Мост три года назад признали аварийным, а движение автомобилей по нему было закрыто еще в 1996 году. 

Рухнувший в Волхове мост уже как 30 лет не используется для автомобильного движения. В 1996 году, когда на замену старой переправе в эксплуатацию был введен новый Ильинский Мост, объект закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградский области.

Аварийным «Старый мост» был признан три года назад. С тех пор объект находился в статусе подготовки к демонтажу. При этом переправа мешала судоходству по местной реке Волхов.

Как ранее сообщали местные власти, ситуация находится под контролем. Экстренные службы уже предпринимают меры для ликвидации последствий обрушения конструкции. В момент ЧП на объекте никого не было, пострадавших нет.

