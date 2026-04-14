Главная / Новости / В России хотят создать базу антипрививочников

Новости Социум

В России хотят создать базу антипрививочников

Министерство здравоохранения России намерено создать реестр граждан, которые отказались от вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оператором реестра будет Минздрав, а доступ к базе получат другие ведомства и медицинские организации, включая Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры и региональные органы здравоохранения.

Персональные данные россиян будут использованы «при разработке планов информационно-разъяснительной работы». В ведомстве подчеркнули, что попадание в реестр не повлечет за собой никаких негативных последствий для граждан.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
минздрав вакцина Антипрививочники
В России изменили правила подсчета пенсионного стажа

В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий.

Теперь отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет учитывается при назначении пенсии наравне с работой. Ранее существовало ограничение в шесть лет такого стажа. Теперь родители пятерых и более детей получат прибавку, пишет РИА «Новости».

Также изменения коснулись сельских пенсионеров. Неработающие граждане, имеющие стаж работы в агропромышленном комплексе не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, будут получать доплату в размере 25% к фиксированной выплате. Эта надбавка сохранится даже при переезде в город.

Некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии в мае
С начала мая некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии, сообщил РИА Новости профессора кафедры государственных и муниципальных финансо...
13.04.2026
210

Кроме того, родителям близнецов теперь суммируют фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком при многоплодной беременности.

пенсионеры Пенсия Пенсионный стаж

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

