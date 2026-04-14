Министерство здравоохранения России намерено создать реестр граждан, которые отказались от вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оператором реестра будет Минздрав, а доступ к базе получат другие ведомства и медицинские организации, включая Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры и региональные органы здравоохранения.

Персональные данные россиян будут использованы «при разработке планов информационно-разъяснительной работы». В ведомстве подчеркнули, что попадание в реестр не повлечет за собой никаких негативных последствий для граждан.