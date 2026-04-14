Главная / Новости / В Петербурге предложили сделать бесплатный Wi-Fi в вестибюлях метро

Новости Социум Главное

В Петербурге предложили сделать бесплатный Wi-Fi в вестибюлях метро

На заседании Заксобрания Петербурга прозвучала инициатива расширить зону покрытия бесплатного Wi-Fi в метрополитене.

Депутат Алексей Цивилев предложил обеспечить доступ к Wi-Fi не только в вагонах поездов, но и в наземных вестибюлях станций, пишет «Деловой Петербург».

Одной из причин такого предложения стали частые отключения мобильного интернета в городе. Цивилев подчеркнул, что сейчас Wi-Fi в метро работает только в вагонах поездов, но не в вестибюлях, где пассажирам особенно нужен доступ в интернет для оплаты проезда.

Депутат попросил проработать техническую возможность расширения зоны покрытия бесплатного Wi-Fi.

Новости Социум Главное

В России изменили правила подсчета пенсионного стажа

В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий.

В России изменили правила подсчета пенсионного стажа - Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.
Теперь отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет учитывается при назначении пенсии наравне с работой. Ранее существовало ограничение в шесть лет такого стажа. Теперь родители пятерых и более детей получат прибавку, пишет РИА «Новости».

Также изменения коснулись сельских пенсионеров. Неработающие граждане, имеющие стаж работы в агропромышленном комплексе не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, будут получать доплату в размере 25% к фиксированной выплате. Эта надбавка сохранится даже при переезде в город.

Кроме того, родителям близнецов теперь суммируют фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком при многоплодной беременности.

