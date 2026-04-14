На заседании Заксобрания Петербурга прозвучала инициатива расширить зону покрытия бесплатного Wi-Fi в метрополитене.
Депутат Алексей Цивилев предложил обеспечить доступ к Wi-Fi не только в вагонах поездов, но и в наземных вестибюлях станций, пишет «Деловой Петербург».
Одной из причин такого предложения стали частые отключения мобильного интернета в городе. Цивилев подчеркнул, что сейчас Wi-Fi в метро работает только в вагонах поездов, но не в вестибюлях, где пассажирам особенно нужен доступ в интернет для оплаты проезда.
Депутат попросил проработать техническую возможность расширения зоны покрытия бесплатного Wi-Fi.