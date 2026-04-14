Определился победитель аукциона, которому продадут помещения в Доме купца Сергеева на улице Ленина в Выборге.

Итоговая цена продажи составила 30,6 млн рублей — это в три раза больше начальной стоимости. Площадь проданных помещений — 397 квадратных метров.

Дом купца Сергеева — объект культурного наследия регионального значения. В нем сохранились исторические элементы, такие как стенные и потолочные лепные орнаменты, печи и уникальный интерьер музыкального зала. Однако эти элементы требуют реставрации, отметила руководитель КУГИ Ленобласти Марина Тоноян.

«Поэтому было принято решение найти инвестора через продажу. В торгах приняли участие четыре претендента. Надеемся, новый владелец возьмет на себя особую миссию — сохранить и передать следующим поколениям частицу истории Выборга», — прокомментировала Марина Тоноян.

Дом купца Сергеева был построен в 1883 году по проекту финского архитектора Фредерика Оденваля. Это единственный в Выборге особняк в стиле рококо. Первый владелец, купец Федор Сергеев, был крепостным графа Шереметева.