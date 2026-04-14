Дом купца Сергеева в Выборге продан на аукционе за 30 млн рублей

Определился победитель аукциона, которому продадут помещения в Доме купца Сергеева на улице Ленина в Выборге.

Итоговая цена продажи составила 30,6 млн рублей — это в три раза больше начальной стоимости. Площадь проданных помещений — 397 квадратных метров.

Дом купца Сергеева — объект культурного наследия регионального значения.
Фото: администрация Ленобласти.

Дом купца Сергеева — объект культурного наследия регионального значения. В нем сохранились исторические элементы, такие как стенные и потолочные лепные орнаменты, печи и уникальный интерьер музыкального зала. Однако эти элементы требуют реставрации, отметила руководитель КУГИ Ленобласти Марина Тоноян.

«Поэтому было принято решение найти инвестора через продажу. В торгах приняли участие четыре претендента. Надеемся, новый владелец возьмет на себя особую миссию — сохранить и передать следующим поколениям частицу истории Выборга», — прокомментировала Марина Тоноян.

Вам будет интересно
На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов
Роскосмос открыл на портале «Госуслуги» сервис по приему заявлений в отряд космонавтов. Подать заявление можно до 30 июня 2026 года. Фото: ivbg. ru Ср...
12.04.2026
295

Дом купца Сергеева был построен в 1883 году по проекту финского архитектора Фредерика Оденваля. Это единственный в Выборге особняк в стиле рококо. Первый владелец, купец Федор Сергеев, был крепостным графа Шереметева.

Во Всеволожске спасли кота, просидевшего два дня на сосне

Во Всеволожске спасатели «Кошкиспаса» помогли коту, который два дня провел на сосне на высоте примерно 25 метров.

На помощь приехали двое волонтеров. Один из них принял решение подниматься на соседнюю сосну, которая была выше и устойчивее. Подъем занял около часа: на высоте более 20 метров спасатель столкнулся с плотной кроной и ограниченным пространством для маневра. По его словам, работать приходилось практически вслепую, ориентируясь на голос напарницы с земли и удерживаясь с помощью страховочной веревки.

Когда до животного оставалось всего несколько метров, кот неожиданно перебрался еще выше, на самую вершину дерева. Но спасатель не сдался. Однако в решающий момент кот неожиданно решил проблему самостоятельно - он начал стремительно спускаться вниз по стволу и уже через несколько минут благополучно оказался на земле, приземлившись на подготовленное покрытие.

После спасения кот сразу покинул место происшествия.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

