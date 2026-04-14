В 2025 году жители Петербурга совершили 3,2 млрд покупок банковскими картами на общую сумму 8 трлн рублей.

При этом количество карт на конец 2025 года выросло до 24,7 млн (+5%), то есть на каждого петербуржца приходилось в среднем по 4,5 банковской карты. При этом объемы операций снизились на 5–6%. Чаще всего карты использовали для оплаты товаров и услуг (2,9 млрд транзакций на 3,3 трлн рублей), сообщает Банк России.

В Ленинградской области число платежных карт выросло на 8% — до 6,7 млн штук. Сумма операций по ним осталась практически на уровне 2024 года — 2 трлн рублей.

В целом на Северо-Западе на конец 2025 года было выпущено 54,7 млн платежных карт – на 4,6% больше, чем годом ранее. При этом объемы операций снизились на 6% и составил 16,5 трлн рублей.

В Центробанке отметили общероссийскую тенденцию к уменьшению использования банковских карт как платежного инструмента. Потребители все чаще выбирают альтернативные методы оплаты, такие как Bluetooth-платежи, QR-коды и биометрическая идентификация.