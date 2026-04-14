Более 31 млн банковских карт насчитали у жителей Петербурга и Ленобласти

Новости Экономика

Более 31 млн банковских карт насчитали у жителей Петербурга и Ленобласти

В 2025 году жители Петербурга совершили 3,2 млрд покупок банковскими картами на общую сумму 8 трлн рублей.

карта
При этом количество карт на конец 2025 года выросло до 24,7 млн (+5%), то есть на каждого петербуржца приходилось в среднем по 4,5 банковской карты. При этом объемы операций снизились на 5–6%. Чаще всего карты использовали для оплаты товаров и услуг (2,9 млрд транзакций на 3,3 трлн рублей), сообщает Банк России.

В Ленинградской области число платежных карт выросло на 8% — до 6,7 млн штук. Сумма операций по ним осталась практически на уровне 2024 года — 2 трлн рублей.

В целом на Северо-Западе на конец 2025 года было выпущено 54,7 млн платежных карт – на 4,6% больше, чем годом ранее. При этом объемы операций снизились на 6% и составил 16,5 трлн рублей.

В Центробанке отметили общероссийскую тенденцию к уменьшению использования банковских карт как платежного инструмента. Потребители все чаще выбирают альтернативные методы оплаты, такие как Bluetooth-платежи, QR-коды и биометрическая идентификация.

Новости Экономика

Стало известно, сколько россиянам будет стоить один пенсионный балл в 2026 году

Рубли
Возможность пополнить пенсионный счет за счет добровольного взноса более чем на 71,5 тыс. рублей появится у россиян в 2026 году. За эту сумму, как сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, можно приобрести 1 год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента.

По словам эксперта, максимальный добровольный взнос в 2026 году составит 572 204,16 рубля. Такой платеж позволит получить 1 полный год стажа и сразу 8,720 ИПК.

Балынин уточнил, что годом ранее минимальный размер взноса за полный 2025 год составлял 59 241,60 рубля и позволял сформировать 0,975 ИПК, а максимальный – 473 932,80 рубля и позволял сформировать 7,799 ИПК. Из-за высоких темпов роста МРОТ максимально возможный объем ИПК, который можно сформировать за счет добровольных взносов, вырос с 7,799 до 8,720.

Купить ИПК, как отметил экономист, могут самозанятые, граждане, работающие за пределами России, а также неработающие россияне. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении в Социальный фонд.

Информация о взносах, по словам эксперта, будет появляться на лицевом счете автоматически, без предоставления дополнительных документов. Данные обновятся до 1 марта года, следующего за годом оплаты. К примеру, если платеж внесен в 2026 году, сведения должны отобразиться до 1 марта 2027 года.

Проверить поступление информации можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Как пояснил Балынин, до 1 марта 2026 года там уже должны быть видны все данные по платежам, внесенным в 2025 году.

