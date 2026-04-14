Житель Тосно погасил долг по алиментам на полмиллиона, проведя 10 суток под арестом

Новости Происшествия

Житель Тосно погасил долг по алиментам на полмиллиона, проведя 10 суток под арестом

приставы
Фото ГУФССП

После административного ареста за уклонение от родительских обязанностей 35-летний житель Тосно полностью погасил долг по алиментам на содержание сына и дочери.

В Тосненском районном отделении приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины. Официально трудоустраиваться он не пытался и накопил задолженность более 550 тысяч рублей.

В отношении должника судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

После отбытия ареста мужчина пришел к судебному приставу и заявил, что намерен погасить долг и выплачивать текущие алименты. В итоге он частями выплатил всю сумму задолженности.

Взыскание текущих алиментных платежей остается на контроле судебных приставов.

Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
Тосно Ленинградская область
Новости Социум

Глава Ленобласти открыл первый в 2026 году форум «Единой России»

Александр Дрозденко открыл первый в 2026 году форум в Ленобласти под названием «Есть результат». 

Александр Дрозденко открыл форум под названием «Есть результат».
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Как за 2021–2025 годы выполнялась народная программа депутаты, представители муниципалитетов, социальной сферы, бизнеса, общественных организаций обсудят в Гатчинском округе. 

«Народная программа — это не просто документ, это результат прямого диалога с жителями, это реализация их запросов, их требований, их пожеланий, их ожиданий. И для нас очень важно, и было, и есть, и остается ключевой задачей, чтобы народная программа обеспечивала все эти ожидания наших жителей и, безусловно, выполнялась. Можно пообещать, сделать красивую программу, представить красивые лозунги и картинки, но если всё это останется на бумаге — грош ей цена, и, поверьте, оценки жителей будут соответствующими», — отметил глава региона.

Напомним, что ЕР запустила специальную цифровую платформу для сбора мнений и предложений от всех желающих граждан России. Оставить свои идеи можно на официальном интернет-портале естьрезультат.рф.

Александр Дрозденко Партия «Единая Россия»

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

