После административного ареста за уклонение от родительских обязанностей 35-летний житель Тосно полностью погасил долг по алиментам на содержание сына и дочери.

В Тосненском районном отделении приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины. Официально трудоустраиваться он не пытался и накопил задолженность более 550 тысяч рублей.

В отношении должника судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

После отбытия ареста мужчина пришел к судебному приставу и заявил, что намерен погасить долг и выплачивать текущие алименты. В итоге он частями выплатил всю сумму задолженности.

Взыскание текущих алиментных платежей остается на контроле судебных приставов.