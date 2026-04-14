Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о возможной дымке, смоге и неприятных запахах в воздухе 14 апреля. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени.
По информации комитета по природопользованию Северной столицы, в городе наблюдается сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Эконадзор Ленинградской области также предупредил о неблагоприятных метеоусловиях в регионе.
Управление Роспотребнадзора рекомендует в этой ситуации отказаться от длительных прогулок, по возможности не использовать личный транспорт, не открывать окна ночью и ранним утром, использовать кондиционеры, а также промывать горло и нос.