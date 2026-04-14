Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о неблагоприятных метеоусловиях: возможен смог и неприятные запахи

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о неблагоприятных метеоусловиях: возможен смог и неприятные запахи

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о возможной дымке, смоге и неприятных запахах в воздухе 14 апреля. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени.

Фото: freepik

По информации комитета по природопользованию Северной столицы, в городе наблюдается сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Эконадзор Ленинградской области также предупредил о неблагоприятных метеоусловиях в регионе.

Управление Роспотребнадзора рекомендует в этой ситуации отказаться от длительных прогулок, по возможности не использовать личный транспорт, не открывать окна ночью и ранним утром, использовать кондиционеры, а также промывать горло и нос.

Для души Новости

Во Всеволожске спасли кота, просидевшего два дня на сосне

Во Всеволожске спасатели «Кошкиспаса» помогли коту, который два дня провел на сосне на высоте примерно 25 метров.

На помощь приехали двое волонтеров. Один из них принял решение подниматься на соседнюю сосну, которая была выше и устойчивее. Подъем занял около часа: на высоте более 20 метров спасатель столкнулся с плотной кроной и ограниченным пространством для маневра. По его словам, работать приходилось практически вслепую, ориентируясь на голос напарницы с земли и удерживаясь с помощью страховочной веревки.

Фото: Кошкиспас

Когда до животного оставалось всего несколько метров, кот неожиданно перебрался еще выше, на самую вершину дерева. Но спасатель не сдался. Однако в решающий момент кот неожиданно решил проблему самостоятельно - он начал стремительно спускаться вниз по стволу и уже через несколько минут благополучно оказался на земле, приземлившись на подготовленное покрытие.

После спасения кот сразу покинул место происшествия.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

