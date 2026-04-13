weather 6.3°
$ 76.25
89.14

Главная / Новости / Очередная магнитная буря накроет планету на этой неделе

Новости Социум Главное

Очередная магнитная буря накроет планету на этой неделе

Ученые предупредили о высокой вероятности космического «шторма» в конце рабочей недели.

Фото: ИКИ РАН

На начавшейся неделе Землю ждет очередная магнитная буря. Это будет четвертый «космический» шторм с начала апреля.

Согласно прогнозу Лаборатории ИКИ РАН, рост геомагнитной активности ожидается 17 апреля. Мощность бури достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1 (самый низкий класс).

В последующие дни геомагнитная активность немного снизится, но графики останутся «желтыми» вплоть до 21 апреля.

Вам будет интересно
Не поможет даже варка: биолог раскрыл опасность зеленого картофеля
Употребление позеленевшего картофеля может обернуться серьезным отравлением. Фото: freepik Многие россияне уверены, что картофель, выращенный на своей...
11.04.2026
305
                                  

Теги

магнитная буря
Новости Социум

На ряде федеральных трасс Ленобласти 14 апреля будет ограничено движение

Во вторник при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на 11 региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

  • км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

  • км р.22 (транспортная развязка) заезд на Р-21 на СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

  • км 23 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

  • км 13-14,19-20 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

  • км 428-429 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, уборка наносного грунта.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • км 59-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия мех. способом у ЖБО «Нью-Джерси»;

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах от пыли и грязи вручную;

  • км 66-70 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 17:00, содержание Локальных Очистных Сооружений;

  • км 123-126 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

  • км 72-77 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, обслуживание высоковольтных линий (отключение питания).

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи;

А-181 «Магистральная»:

  • км 26-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 18+820 ограничение скорости движения в сторону ЛО, с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения; 

  • км 9+700 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения; 

  • км 15-17 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;

  • км 37-78+ транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, выправка дорожных знаков;

  • км 45-46, км 57-59 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка технологических проходов на мостах;

  • транспортные развязки км 40,50,56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

  • км 114-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тротуаров;

  • км 77-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00,очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

  • км 114-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня у автобусных остановок вручную.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

  • км 19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, помывка моста механическим способом.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

  • км 43 тр.развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка СБО;

  • км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мех.очистка разделительной полосы и разворотных петель;

  • км 85-89-85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех.уборка смёта из-под СБО;

  • км 128-130, км 147-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от песка и смёта механическим способом (ПУМ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

  • км 50-42-50 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех.очистка разделительной полосы;

  • км 45-42 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, очистка разделительной полосы вручную;

  • км 55-42-55 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса(обочина) с 09:00-17:00, мех.очистка обочин;

  • км 133-112 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, заливка швов.

  • км 112-99-112 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, уборка смёта с разделительной полосы, мойка СБО;

  • км 158-170-158 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мойка пешеходных дорожек.

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться