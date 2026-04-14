Главная / Новости / России вернули право проводить чемпионаты мира и Европы, а также выступать с флагом и гимном в нескольких видах спорта

Новости Спорт

России вернули право проводить чемпионаты мира и Европы, а также выступать с флагом и гимном в нескольких видах спорта

Фото: pxhere.com

Россия получила право снова проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта после соответствующего решения Международной федерации водных видов спорта World Aquatics.

«Благодарим Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) за допуск в полном статусе. С сегодняшнего дня будем выступать с флагом и гимном», – сказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин

После этого решения у России также вновь появилась возможность принимать у себя международные соревнования самого высокого уровня.

«Теперь мы можем проводить чемпионаты мира и Европы. У нас есть предварительно предложение от World Aquatics. В России, к сожалению, не так много объектов для соревнований уровня чемпионата мира», – сказал Дмитрий Мазепин

Ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой с флагами и гимнами своих стран. Такое решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

Вам будет интересно
Тренер клуба РПЛ выругался матом 12 раз за 37 секунд и был наказан
Штраф в 100 тыс. рублей за мат в флеш-интервью во время матча с «Балтикой» получил главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев. Об этом сообщ...
Россия спорт Водные виды спорта
Новости outside

Эрдоган не исключил, что Турция может «войти в Израиль». В ответ израильский министр обвинил турков в геноциде

Флаг Турции
Фото: Freepik.

Заявление о том, что Турция может «войти в Израиль», сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Слова политика привела газета Kocaeli Kent Gazetesi.

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с Израилем. Нет причин, почему мы не должны этого делать. Нам просто нужно быть достаточно сильными, чтобы предпринять эти шаги», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган

После этого министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху обвинил турецкого лидера в лицемерии.

«Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается читать нам лекции о морали. Турция, построившая свою экономику на геноциде армян, осмеливается обвинять нас в геноциде. Турция, которая силой насаждает исламизацию, осмеливается говорить о правах человека. Лицемерный Эрдоган никого не впечатляет этим нынешним цирком», – сказал Амихай Элияху

Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил в интервью Anadolu Agency, что после Ирана Израиль «не может жить без врага» и что правительство Биньямина Нетаньяху, а также часть оппозиции стремятся объявить Турцию «новым врагом».

При этом Фидан подчеркнул, что позиция турецких властей заключается в том, чтобы не втягивать страну в войну. Он также отметил, что ситуация в Ормузском проливе оказывает серьезное влияние на мировые рынки, и добавил, что Турция вносит весь возможный вклад в ее урегулирование.

Министр обороны Германии заявил о «последнем мирном лете» и начале войны НАТО с Россией до 2029 года
Фото: Freepik. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Об этом он расс...
турция Израиль Реджеп Тайип Эрдоган

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

