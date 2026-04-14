Россия получила право снова проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта после соответствующего решения Международной федерации водных видов спорта World Aquatics.

«Благодарим Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) за допуск в полном статусе. С сегодняшнего дня будем выступать с флагом и гимном», – сказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин

После этого решения у России также вновь появилась возможность принимать у себя международные соревнования самого высокого уровня.

«Теперь мы можем проводить чемпионаты мира и Европы. У нас есть предварительно предложение от World Aquatics. В России, к сожалению, не так много объектов для соревнований уровня чемпионата мира», – сказал Дмитрий Мазепин

Ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой с флагами и гимнами своих стран. Такое решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.