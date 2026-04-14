К реставрации Введенской башни в Тихвине приступят в 2027 году. Комитет Леноблнаследия принял разработанную проектную документацию

«Проект ожидает государственная экспертиза сметного расчёта, а к работам непосредственно на объекте планируем приступать в 2027 году», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

Введенская башня (также известная как Введенские ворота) — часть архитектурного ансамбля Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Это надвратная башня. В XIX веке монастыри на северо-западе Руси выполняли в том числе и оборонительную функцию. Особенно это было характерно для городов, где отсутствовали отдельные крепостные укрепления. Таким образом, данные сооружения являлись не только духовными, но и фортификационными объектами.