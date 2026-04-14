weather 10.7°
$ 76.25
89.14

Главная / Новости / Комитет Леноблнаследия принял план реставрации Введенской башни в Тихвине

Новости Социум

Комитет Леноблнаследия принял план реставрации Введенской башни в Тихвине

К реставрации Введенской башни в Тихвине приступят в 2027 году. Комитет Леноблнаследия принял разработанную проектную документацию

«Проект ожидает государственная экспертиза сметного расчёта, а к работам непосредственно на объекте планируем приступать в 2027 году», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. 

Введенская башня (также известная как Введенские ворота) — часть архитектурного ансамбля Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Это надвратная башня. В XIX веке монастыри на северо-западе Руси выполняли в том числе и оборонительную функцию. Особенно это было характерно для городов, где отсутствовали отдельные крепостные укрепления. Таким образом, данные сооружения являлись не только духовными, но и фортификационными объектами.

Теги

Владимир Цой Тихвин Введенская Башня
Новости Происшествия

Самокатчица столкнулась с велосипедистом на встречке в Петербурге. Девушка в тяжелом состоянии

Велосипед
Фото: ivbg.ru.

На шоссе Революции в Санкт-Петербурге столкнулись 16-летний велосипедист и 17-летняя девушка.

По предварительным данным, подросток на электросамокате ехала по дороге, когда столкнулась со встречным велосипедистом. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

Теги

Санкт-Петербург

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться