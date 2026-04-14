Стало известно, сколько россиянам будет стоить один пенсионный балл в 2026 году

Стало известно, сколько россиянам будет стоить один пенсионный балл в 2026 году

Фото: Freepik.

Возможность пополнить пенсионный счет за счет добровольного взноса более чем на 71,5 тыс. рублей появится у россиян в 2026 году. За эту сумму, как сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, можно приобрести 1 год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента.

По словам эксперта, максимальный добровольный взнос в 2026 году составит 572 204,16 рубля. Такой платеж позволит получить 1 полный год стажа и сразу 8,720 ИПК.

Балынин уточнил, что годом ранее минимальный размер взноса за полный 2025 год составлял 59 241,60 рубля и позволял сформировать 0,975 ИПК, а максимальный – 473 932,80 рубля и позволял сформировать 7,799 ИПК. Из-за высоких темпов роста МРОТ максимально возможный объем ИПК, который можно сформировать за счет добровольных взносов, вырос с 7,799 до 8,720.

Купить ИПК, как отметил экономист, могут самозанятые, граждане, работающие за пределами России, а также неработающие россияне. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении в Социальный фонд.

Информация о взносах, по словам эксперта, будет появляться на лицевом счете автоматически, без предоставления дополнительных документов. Данные обновятся до 1 марта года, следующего за годом оплаты. К примеру, если платеж внесен в 2026 году, сведения должны отобразиться до 1 марта 2027 года.

Проверить поступление информации можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Как пояснил Балынин, до 1 марта 2026 года там уже должны быть видны все данные по платежам, внесенным в 2025 году.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
3998

Новости Социум

Комитет Леноблнаследия принял план реставрации Введенской башни в Тихвине

К реставрации Введенской башни в Тихвине приступят в 2027 году. Комитет Леноблнаследия принял разработанную проектную документацию

«Проект ожидает государственная экспертиза сметного расчёта, а к работам непосредственно на объекте планируем приступать в 2027 году», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. 

Введенская башня (также известная как Введенские ворота) — часть архитектурного ансамбля Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Это надвратная башня. В XIX веке монастыри на северо-западе Руси выполняли в том числе и оборонительную функцию. Особенно это было характерно для городов, где отсутствовали отдельные крепостные укрепления. Таким образом, данные сооружения являлись не только духовными, но и фортификационными объектами.

