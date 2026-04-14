В Ленобласти возбуждено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий после публикации блогершей фотографии с куличом и секс-игрушкой.

Личность подозреваемой установлена, ведется ее розыск и задержание. После этого ей будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, говорится в официальном сообщении СК Ленобласти.

Следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств преступления и выявлению причин, его спровоцировавших.