С начала года региональное отделение Социального фонда в Петербурге и Ленобласти в проактивном режиме оформило почти 32 тысячи сертификатов на материнский капитал.

Оформление происходит после регистрации рождения ребенка: данные поступают из органов ЗАГС в систему фонда, где обрабатываются, после чего электронный сертификат направляется в личный кабинет родителя на портале Госуслуг. Семья может сразу распоряжаться средствами без отдельного запроса на сам сертификат.

По итогам 2025 года таким способом было выдано около 111 тысяч документов. За первый квартал текущего года было сформировано 32 тысячи электронных сертификатов.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал увеличен на 5,6% и составляет 728 922 рубля, а для семей со вторым ребенком после 2020 года — до 963 243,2 рубля при отсутствии ранее оформленного права.

Средства можно направить на различные цели: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование пенсии матери, поддержку детей-инвалидов или ежемесячные выплаты для семей с низким доходом. Проверить сумму или остаток можно в любое время через портал Госуслуг. Для усыновителей сохраняется заявительный порядок оформления сертификата.