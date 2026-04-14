Иномарку за 1,9 млн рублей сожгли в Кировском районе. Подозреваемый задержан

Поджог автомобиля «Рено Каптюр», принадлежавшего 72-летней пенсионерке, раскрыли в поселке Мга Кировского района. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.

В результате пожара автомобиль выгорел полностью, сумма ущерба составила 1 950 000 рублей. Никто не пострадал. После обращения пенсионерки в полицию было заведено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества.

Предполагаемого поджигателя задержали около на улице Железнодорожной в поселке Мга. По данным полиции, в момент поджога мужчина был пьян.  

Внук написал бабушке записку с угрозой. А потом сгорел ее дом за 5 млн рублей во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе 24 октября задержан 25-летний житель Сертолово, подозреваемый в поджоге дома своей бабушки. Пожар уничтожил здание садоводства...
26.10.2025
2056

Кировский район Мга Ленинградская область
Петербург вошел в топ-3 регионов России по числу укусов клещей

Более 6000 укусов клещей зафиксировали в России с конца марта. Самыми неблагополучными регионами по числу обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Крым, сообщает «АБН24».

По оценке Роспотребнадзора, теплая зима и ранняя весна привели к тому, что клещи благополучно пережили холода и активизировались раньше обычного.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, на укусы также жалуются жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областей.

Более 1,2 млн россиян в этом году уже сделали прививку от клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается самой надежной защитой от этого заболевания. Дополнительно специалисты советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.

Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2630

Санкт-Петербург

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

