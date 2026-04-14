Поджог автомобиля «Рено Каптюр», принадлежавшего 72-летней пенсионерке, раскрыли в поселке Мга Кировского района. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.
В результате пожара автомобиль выгорел полностью, сумма ущерба составила 1 950 000 рублей. Никто не пострадал. После обращения пенсионерки в полицию было заведено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества.
Предполагаемого поджигателя задержали около на улице Железнодорожной в поселке Мга. По данным полиции, в момент поджога мужчина был пьян.