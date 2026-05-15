Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.