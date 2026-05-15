В России приняты официальные рекомендации по здоровому образу жизни

В России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни. Документ утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой.

Основные рекомендации:

Питание:

  • Завтрак должен быть плотным и составлять 30–40% дневных калорий. Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения, в идеале — с 7 до 9 утра.

  • Интервалы между приемами пищи — 4–5 часов, перекусы нежелательны.

  • Ужин должен быть за 3 часа до сна.

  • Рекомендуется минимизировать употребление полуфабрикатов, колбас, готовых соусов, белого хлеба, добавленного сахара, сладостей, выпечки, сладких напитков и пакетированных соков.

  • В рацион стоит включить некрахмалистые овощи, бобовые, рыбу, орехи, ягоды, зелень и капусту. Выбирать нежирные сорта мяса, отдавать предпочтение птице и морской рыбе. Сократить потребление соли.

Питьевой режим:

  • Сразу после пробуждения рекомендуется выпить стакан воды комнатной температуры.

  • Делать два-три глотка воды каждый час.

  • За 20–30 минут до еды рекомендуется выпить 100–150 миллилитров воды.

Физическая активность:

  • Норма — не менее 7 тысяч шагов в день (от 30 до 50 минут ходьбы).

  • Рекомендуется использовать лестницу вместо лифта, а при сидячей работе — вставать и прохаживаться каждый час.

  • Включать в распорядок дня аэробные, силовые тренировки, интервальный тренинг, растяжку.

Сон:

  • Необходимо спать не менее 7–9 часов.

  • В спальне должна быть полная темнота и температура около 18–20 градусов.

Управление стрессом:

  • Утром проводить медитацию или дыхательные упражнения в течение 10–15 минут.

  • Практиковать пятиминутные дыхательные практики.

  • Гулять вечером в течение 20 минут.

  • Вести дневник благодарности перед сном.

  • Заниматься когнитивными тренировками, например, путешествовать в новые места.

Специалисты советуют выбирать 2–3 пункта из каждой категории и постепенно внедрять их в свой образ жизни.

Новости Происшествия Главное

Мужчина откусил оппоненту ухо во время драки возле бара в Петербурге

Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.

