В России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни. Документ утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой.
Основные рекомендации:
Питание:
- Завтрак должен быть плотным и составлять 30–40% дневных калорий. Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения, в идеале — с 7 до 9 утра.
- Интервалы между приемами пищи — 4–5 часов, перекусы нежелательны.
- Ужин должен быть за 3 часа до сна.
- Рекомендуется минимизировать употребление полуфабрикатов, колбас, готовых соусов, белого хлеба, добавленного сахара, сладостей, выпечки, сладких напитков и пакетированных соков.
- В рацион стоит включить некрахмалистые овощи, бобовые, рыбу, орехи, ягоды, зелень и капусту. Выбирать нежирные сорта мяса, отдавать предпочтение птице и морской рыбе. Сократить потребление соли.
Питьевой режим:
- Сразу после пробуждения рекомендуется выпить стакан воды комнатной температуры.
- Делать два-три глотка воды каждый час.
- За 20–30 минут до еды рекомендуется выпить 100–150 миллилитров воды.
Физическая активность:
- Норма — не менее 7 тысяч шагов в день (от 30 до 50 минут ходьбы).
- Рекомендуется использовать лестницу вместо лифта, а при сидячей работе — вставать и прохаживаться каждый час.
- Включать в распорядок дня аэробные, силовые тренировки, интервальный тренинг, растяжку.
Сон:
- Необходимо спать не менее 7–9 часов.
- В спальне должна быть полная темнота и температура около 18–20 градусов.
Управление стрессом:
- Утром проводить медитацию или дыхательные упражнения в течение 10–15 минут.
- Практиковать пятиминутные дыхательные практики.
- Гулять вечером в течение 20 минут.
- Вести дневник благодарности перед сном.
- Заниматься когнитивными тренировками, например, путешествовать в новые места.
Специалисты советуют выбирать 2–3 пункта из каждой категории и постепенно внедрять их в свой образ жизни.