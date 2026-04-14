weather 9.9°
$ 75.85
89.26

Эрдоган не исключил, что Турция может «войти в Израиль». В ответ израильский министр обвинил турков в геноциде

Новости outside

Эрдоган не исключил, что Турция может «войти в Израиль». В ответ израильский министр обвинил турков в геноциде

Заявление о том, что Турция может «войти в Израиль», сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Слова политика привела газета Kocaeli Kent Gazetesi.

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с Израилем. Нет причин, почему мы не должны этого делать. Нам просто нужно быть достаточно сильными, чтобы предпринять эти шаги», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган

После этого министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху обвинил турецкого лидера в лицемерии.

«Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается читать нам лекции о морали. Турция, построившая свою экономику на геноциде армян, осмеливается обвинять нас в геноциде. Турция, которая силой насаждает исламизацию, осмеливается говорить о правах человека. Лицемерный Эрдоган никого не впечатляет этим нынешним цирком», – сказал Амихай Элияху

Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил в интервью Anadolu Agency, что после Ирана Израиль «не может жить без врага» и что правительство Биньямина Нетаньяху, а также часть оппозиции стремятся объявить Турцию «новым врагом».

При этом Фидан подчеркнул, что позиция турецких властей заключается в том, чтобы не втягивать страну в войну. Он также отметил, что ситуация в Ормузском проливе оказывает серьезное влияние на мировые рынки, и добавил, что Турция вносит весь возможный вклад в ее урегулирование.

Вам будет интересно
Теги

турция Израиль Реджеп Тайип Эрдоган
Новости Происшествия

Иномарку за 1,9 млн рублей сожгли в Кировском районе. Подозреваемый задержан

Поджог автомобиля «Рено Каптюр», принадлежавшего 72-летней пенсионерке, раскрыли в поселке Мга Кировского района. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.

В результате пожара автомобиль выгорел полностью, сумма ущерба составила 1 950 000 рублей. Никто не пострадал. После обращения пенсионерки в полицию было заведено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества.

Предполагаемого поджигателя задержали около на улице Железнодорожной в поселке Мга. По данным полиции, в момент поджога мужчина был пьян.  

Вам будет интересно
Теги

Кировский район Мга Ленинградская область

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026
16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026
07:45 03.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться