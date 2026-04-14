Педагогов из Енакиево приняли в Союз художников Ленинградской области

Дружба через искусство: представителям Школы искусств им. И.П. Чайковского из города-побратима торжественно вручили членские билеты.

Во время встречи художники обсудили планы на дальнейшее сотрудничество, также стороны договорились поддерживать друг друга: учебному заведению в Енакиево остро не хватает мольбертов, кистей, красок и гипсовых заготовок.

Совместная работа уже началась — в мае состоится первая экспозиция «Российский ген стойкости» в музее «Эрмитаж-Выборг». Там представят 39 творческих работ — детские рисунки и полотна учителей.

В 2025 году в подшефный для Ленобласти город ДНР область передавала резервуары с водой, что помогло справиться с проблемой водоснабжения. В этом также поспособствовали ленинградские специалисты, которые не только устраняли аварии на сетях, но и восстановили ключевые объекты водоснабжения, проводили монтаж новой системы водоотведения, тем самым приводя в порядок коммунальную инфраструктуру. На протяжении всего года продолжалась поддержка Енакиевского трамвайно-троллейбусного управления - регион передал аварийный комплекс для трамвайных сетей,а также оказывал помощь в восстановлении жилых и социальных объектов. В пострадавшие регионы региональная Госветслужба собрала и отправила две партии с кормами для животных. Параллельно Ленобласть принимала детей на отдых и лечение, создала игровую комнату для детей школы-интерната, доставила подарки ко Дню знаний школьникам, а также наборы для новорождённых. Регион содействовал и по другим направлениям. Согласно озвученным планам, в следующем году на восстановление Енакиево Ленобласть выделит минимум 1,2 млрд рублей.

17 апреля в Петербурге пройдёт бизнес-встреча года «Франчайзинг. Голос бизнеса» от «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей, владельцев коммерческой недвижимости и инвесторов на масштабную отраслевую встречу «Франчайзинг. Голос бизнеса».

17 апреля в Петербурге пройдёт бизнес-встреча года «Франчайзинг. Голос бизнеса» от «Пятёрочки» - Торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей, владельцев коммерческой недвижимости и инвест
Фото: ООО «Агроторг»

Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и поиска новых возможностей для развития бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Обсудим ключевые тренды и вызовы ритейла, а также роль партнёрства в устойчивом росте.

Участников ждет глубокое погружение во франшизу продуктового магазина:

В рамках программы топ-менеджеры сети разберут, как стандарты и технологии делают бизнес эффективнее на старте, а также поделятся практикой открытия и масштабирования магазинов.

Отдельное внимание будет уделено подбору локации: участники узнают, почему соседство с конкурентами при грамотном подходе может стать преимуществом.

Презентация партнерства по модели обратного франчайзинга – почему более 700 магазинов сети уже работают по франшизе.

В заключение участников ждет экскурсия «Глазами владельца», где каждый сможет оценить операционную «кухню» магазина.

Расчет окупаемости непосредственно на встрече – если у вас уже есть помещение или вы ищете актив для инвестиций, то в режиме реального времени рассчитаем ключевые показатели на ваших данных.

Когда: 17 апреля 2026г., сбор в 09:30.

Где: Гостиница «Ренартисс Исаакий Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 4).

Не упустите возможность начать большое партнерство с большим брендом! Для участия - зарегистрируйтесь на мероприятие на сайте.

