Новости Социум

В России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в России единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и предоставлять базовые льготы, включая бесплатный проезд.

«Я полностью поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации. Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам», — объяснил Гриб.

Гриб также считает, что действующая в России система льгот должна быть расширена, в том числе за счет перевода части мер поддержки с регионального на федеральный уровень.

социальная карта Общественная палата Россия пенсионеры льгота
В Кингисеппе построят детский сад на 125 мест

Комитет градостроительной политики Ленинградской области одобрил проект детского сада, рассчитанного на 125 мест. Здание возведут в Кингисеппе.

В детском саду разместят пищеблок полного цикла. Это позволит готовить еду на месте, а не завозить из сторонних столовых. Также в здании будут медицинский блок, просторные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты для дополнительного образования детей, кабинеты и зона отдыха для преподавателей. Об этом сообщили в стройблоке Ленобласти.  

детский сад Ленобласть Кингисепп

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
