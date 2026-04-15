Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в России единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и предоставлять базовые льготы, включая бесплатный проезд.

«Я полностью поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации. Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам», — объяснил Гриб.

Гриб также считает, что действующая в России система льгот должна быть расширена, в том числе за счет перевода части мер поддержки с регионального на федеральный уровень.