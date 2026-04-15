Согласно данным Росстата, заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет увеличилась на 53% за последнее десятилетие. Если в 2015 году их было 18,5 тысячи, то в 2024-м — уже 28,3 тысячи.

В ряде региональных Минздравов эту тенденцию подтвердили. Эксперты связывают увеличение числа диагнозов в том числе с улучшением диагностики и растущей настороженностью общества в отношении психического состояния несовершеннолетних, пишут «Известия».

В детском возрасте чаще встречаются нарушения нейроразвития. В большей степени это нарушения языка и речи, расстройства аутистического спектра. А в подростковом возрасте начинают появляться тревожно-депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства. Расстройства шизофренического спектра до 18 лет встречаются реже, отметил эксперт.