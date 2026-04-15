Число подростков с психическими расстройствами выросло на 53% за 10 лет

Согласно данным Росстата, заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет увеличилась на 53% за последнее десятилетие. Если в 2015 году их было 18,5 тысячи, то в 2024-м — уже 28,3 тысячи.

В ряде региональных Минздравов эту тенденцию подтвердили. Эксперты связывают увеличение числа диагнозов в том числе с улучшением диагностики и растущей настороженностью общества в отношении психического состояния несовершеннолетних, пишут «Известия».

В детском возрасте чаще встречаются нарушения нейроразвития. В большей степени это нарушения языка и речи, расстройства аутистического спектра. А в подростковом возрасте начинают появляться тревожно-депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства. Расстройства шизофренического спектра до 18 лет встречаются реже, отметил эксперт.

В Кингисеппе построят детский сад на 125 мест

Комитет градостроительной политики Ленинградской области одобрил проект детского сада, рассчитанного на 125 мест. Здание возведут в Кингисеппе.

В детском саду разместят пищеблок полного цикла. Это позволит готовить еду на месте, а не завозить из сторонних столовых. Также в здании будут медицинский блок, просторные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты для дополнительного образования детей, кабинеты и зона отдыха для преподавателей. Об этом сообщили в стройблоке Ленобласти.  

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
