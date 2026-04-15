В Кингисеппе построят детский сад на 125 мест

В Кингисеппе построят детский сад на 125 мест

Комитет градостроительной политики Ленинградской области одобрил проект детского сада, рассчитанного на 125 мест. Здание возведут в Кингисеппе.

В детском саду разместят пищеблок полного цикла. Это позволит готовить еду на месте, а не завозить из сторонних столовых. Также в здании будут медицинский блок, просторные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты для дополнительного образования детей, кабинеты и зона отдыха для преподавателей. Об этом сообщили в стройблоке Ленобласти.  

Вам будет интересно
Строительство детсада на 220 мест в Кудрово находится в активной фазе
На текущий момент уже завершено возведение первых двух этажей здания. Фото: Комитет по строительству Ленобласти На Центральной улице в Кудрово продолж...
06.04.2026
290

Жителя Бокситогорска оштрафовали за оскорбления в городском паблике

В Бокситогорском районе Ленобласти 38-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за оскорбление в социальной сети.

Как сообщает прокуратура Ленобласти, он получил штраф за публикацию в открытом сообществе «Бокситогорск — наш любимый город». Мужчина выложил фотографию человека и сопроводил ее словами, которые содержат ненормативную лексику и унижают честь и достоинство этого человека.

Вам будет интересно
Блогершу из Мурино, сфотографировавшую кулич рядом с секс-игрушкой, задержали
Правоохранители задержали 20-летнюю девушку, которая опубликовала в соцсетях фотографию кулича рядом с секс-игрушкой. Ранее в отношении нее возбудили...
15.04.2026
113

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
