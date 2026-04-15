Сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире дома на площади Усова в поселке Новый Учхоз Гатчинского муниципального округа поступил в экстренные службы 15 апреля в 03:22. К 03:57 возгорание было ликвидировано.

Горела двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома, огонь занял обе комнаты. Жильцы эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных подразделений.

В тушении участвовали дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. В горевшей квартире нашли сильно обгоревшие биологические останки. Кому они принадлежат, установит медицинская экспертиза.