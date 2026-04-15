Останки найдены после пожара в квартире в Гатчинском округе

Новости Происшествия

Останки найдены после пожара в квартире в Гатчинском округе

Сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире дома на площади Усова в поселке Новый Учхоз Гатчинского муниципального округа поступил в экстренные службы 15 апреля в 03:22. К 03:57 возгорание было ликвидировано.  

Горела двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома, огонь занял обе комнаты. Жильцы эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных подразделений.

В тушении участвовали дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. В горевшей квартире нашли сильно обгоревшие биологические останки. Кому они принадлежат, установит медицинская экспертиза.

Вам будет интересно
Внук написал бабушке записку с угрозой. А потом сгорел ее дом за 5 млн рублей во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе 24 октября задержан 25-летний житель Сертолово, подозреваемый в поджоге дома своей бабушки. Пожар уничтожил здание садоводства...
26.10.2025
2059

Гатчинский округ Новый Учхоз Ленинградская область
Мастер и отремонтировал холодильник и забрал 1,5 млн рублей в Луге

Во время ремонта техники в чужой квартире в Луге 61-летний мужчина нашел под холодильником 1,5 млн рублей, забрал деньги и скрылся.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, мастер пришел чинить технику и, пока хозяин жилья не видел, забрал найденные деньги. После этого он сразу уехал из города.

Подозреваемого задержали уже в Москве. По данным следствия, с похищенными деньгами он собирался уехать в Ростовскую область, но не успел.

Суд поддержал позицию прокурора и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он останется как минимум до 9 июня.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6478

луга Ленинградская область

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

