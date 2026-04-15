С приходом теплой погоды дорожные службы активно занимаются уборкой региональных трасс во Всеволожском районе.

В рамках комплексной механизированной уборки специалисты приводят в порядок не только дорожное полотно, но и элементы инфраструктуры.

Для очистки дорог используются комбинированные дорожные машины с поливомоечным оборудованием и щетками для мойки барьерного ограждения. Также техника убирает наносный грунт вдоль проезжей части и моет тротуары.

Работы ведутся планово и охватывают все участки дорожной сети района.