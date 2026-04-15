Новости Социум

Дорожные службы Всеволожского района проводят весеннюю уборку

С приходом теплой погоды дорожные службы активно занимаются уборкой региональных трасс во Всеволожском районе.

В рамках комплексной механизированной уборки специалисты приводят в порядок не только дорожное полотно, но и элементы инфраструктуры.

Скрин видео: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Для очистки дорог используются комбинированные дорожные машины с поливомоечным оборудованием и щетками для мойки барьерного ограждения. Также техника убирает наносный грунт вдоль проезжей части и моет тротуары.

Работы ведутся планово и охватывают все участки дорожной сети района.

уборка Всеволожский район дороги
Новости Социум

В День Победы в Петербурге пройдет «Бессмертный флот»

В День Победы в Петербурге пройдет патриотическая акция «Бессмертный флот».

«В День Победы у нас будет организован «Бессмертный флот». Это уникальное мероприятие, которое проводится в Санкт-Петербурге», — отметил первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров.

В 2022 году уже проводилась похожая патриотическая акция — «Бессмертная флотилия». Тогда по рекам и каналам города прошли празднично украшенные суда и гидроциклы под флагами ВМФ, а в центре Северной столицы маневрировали парусники под флагами Победы. Ожидается, что «Бессмертный флот» также станет значимым событием, объединяющим ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, военнослужащих ВМФ, курсантов военно-морских училищ, судостроителей и работников профильных организаций.

Бессмертный флот День Победы Петербург акция

