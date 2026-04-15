Песков: в России нет законодательных запретов на использование VPN

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России нет законодательных запретов на использование VPN-сервисов.

По его словам, ответственность за применение таких сервисов также не предусмотрена.

«Нет, вы знаете, что сейчас на этот счет никаких запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено», — сказал Песков.

Все вопросы, связанные с регулированием работы VPN, следует адресовать в профильные ведомства — Минцифры и Роскомнадзор.

Вам будет интересно
Минцифры РФ попросило крупные интернет-площадки блокировать пользователей с VPN
Минцифры России провело совещания с руководителями крупных российских интернет-площадок, в ходе которого попросило их ограничить доступ на их платформ...
03.04.2026
425

Тем временем в России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о включенном VPN.

vpn песков интернет Россия
В День Победы в Петербурге пройдет «Бессмертный флот»

В День Победы в Петербурге пройдет патриотическая акция «Бессмертный флот».

«В День Победы у нас будет организован «Бессмертный флот». Это уникальное мероприятие, которое проводится в Санкт-Петербурге», — отметил первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров.

В 2022 году уже проводилась похожая патриотическая акция — «Бессмертная флотилия». Тогда по рекам и каналам города прошли празднично украшенные суда и гидроциклы под флагами ВМФ, а в центре Северной столицы маневрировали парусники под флагами Победы. Ожидается, что «Бессмертный флот» также станет значимым событием, объединяющим ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, военнослужащих ВМФ, курсантов военно-морских училищ, судостроителей и работников профильных организаций.

Вам будет интересно
Песков рассказал, когда нормализуется работа интернета в России
Работу интернета полностью восстановят, когда исчезнет необходимость для ограничений по соображениям безопасности, заявил пресс-секретарь российского...
14.04.2026
227

Бессмертный флот День Победы Петербург акция

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

