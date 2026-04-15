Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России нет законодательных запретов на использование VPN-сервисов.
По его словам, ответственность за применение таких сервисов также не предусмотрена.
«Нет, вы знаете, что сейчас на этот счет никаких запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено», — сказал Песков.
Все вопросы, связанные с регулированием работы VPN, следует адресовать в профильные ведомства — Минцифры и Роскомнадзор.
Тем временем в России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о включенном VPN.