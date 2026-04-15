В Ломоносовском районе задержали иностранца, работавшего курьером мошенников

В полицию Центрального района 9 апреля поступило сообщение о мошенничестве в отношении 87-летней женщины в Санкт-Петербурге. Пенсионерка поверила телефонным аферистам и передала неизвестному курьеру 500 тыс. рублей.

После этого было заведено уголовное дело. Вечером 13 апреля в одном из домов на Красносельском шоссе в поселке Новоселье Ломоносовского района сотрудники полиции задержали курьера.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, им оказался 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Расследование уголовного дела продолжается.

Вам будет интересно
В Петербурге задержали мигранта, который провел оскорбительную лекцию о русских в автобусе
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе стан...
05.10.2022
7082

Мастер и отремонтировал холодильник и забрал 1,5 млн рублей в Луге

Во время ремонта техники в чужой квартире в Луге 61-летний мужчина нашел под холодильником 1,5 млн рублей, забрал деньги и скрылся.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, мастер пришел чинить технику и, пока хозяин жилья не видел, забрал найденные деньги. После этого он сразу уехал из города.

Подозреваемого задержали уже в Москве. По данным следствия, с похищенными деньгами он собирался уехать в Ростовскую область, но не успел.

Суд поддержал позицию прокурора и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он останется как минимум до 9 июня.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6478

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

