В полицию Центрального района 9 апреля поступило сообщение о мошенничестве в отношении 87-летней женщины в Санкт-Петербурге. Пенсионерка поверила телефонным аферистам и передала неизвестному курьеру 500 тыс. рублей.
После этого было заведено уголовное дело. Вечером 13 апреля в одном из домов на Красносельском шоссе в поселке Новоселье Ломоносовского района сотрудники полиции задержали курьера.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, им оказался 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Расследование уголовного дела продолжается.