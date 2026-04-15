Александр Дрозденко 15 апреля выступил перед депутатами Законодательного собрания. Ленинградская область по многим направлениям в числе лидеров, но еще есть над чем работать. Сенатор РФ от региона Сергей Перминов рассказал, как оценивает работу губернатора и его команды.

«Годовой отчет губернатора Ленинградской области – это всегда разговор о проделанном и результатах. Но также – о будущем, актуальных задачах, которые стоят перед регионом и всеми нами, жителями. Это командный дух, который приводит в движение города, округа, районы. Ему оказываются подвластны даже блоки, на первый взгляд, не ясно как преодолимых вызовов», – сказал Сергей Перминов

Парламентарий отметил, что удержание региона лидирующих позиций служит подтверждением эффективной работы руководителя и его команды. Регион находится в стадии динамичного развития, все сплочены вокруг помощи фронту, военнослужащим и социально незащищенным жителям Ленинградской области.

«Конечно, улучшение качества жизни будет необходимо продолжать. И те акценты, которые сделаны сегодня, должны будут найти прикладное созидательное воплощение. Законодателю в этой работе предстоит играть важную роль. Каждый депутат несет в силу мандата долю ответственности за качественные нормативные рамки, бюджетирование развития, а значит – и результат», – резюмировал Сергей Перминов