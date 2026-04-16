Первую в 2026 году тройню зарегистрировали в Ленобласти

Первых в 2026 году девочек-тройняшек в Ленинградской области зарегистрировали у семьи Куликовых из деревни Рохма во Всеволожском районе.

Елизавета и Иван Куликовы уже воспитывают двоих детей – Арину и Ярика. Семья живет в частном доме и ведет хозяйство.

Девочки появились на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга, однако зарегистрировали новорожденных во Всеволожском ЗАГСе. Благодаря этому супруги сохранили право на все социальные бонусы от региональных властей.

Малышек назвали Алисой, Аглаей и Агатой. Супруги признались, что не собираются останавливаться и хотят еще сына.

Сотрудница ЗАГСа приехала поздравить многодетных родителей на дом, вручила им подарки губернатора для новорожденных и дополнительные наборы для тройни по акции «Ленинградская область с заботой» для каждой девочки. Кроме того, малышки получили памятные медали «Родившемуся на героической Ленинградской земле».

Дональд Трамп возмущен, что Ормузский пролив не хотят переименовать в его честь

Дональд Трамп заявил, что США открывают судоходство через Ормузский пролив и действуют там, по его словам, в интересах Китая и мирового сообщества. А также возмутился тем, что пролив не хотят назвать его именем.

«Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: «Как лучше?». Мне ответили: «Любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать – это пролив Трампа». Им эта идея не нравится», – заявил Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу

Также президент США заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с Китаем, и назвал такой подход более предпочтительным, чем военное противостояние.

«Президент Си меня крепко-накрепко обнимет, когда я туда приеду через несколько недель. Мы мудро и очень хорошо работаем вместе. Разве это не лучше военных действий?!», – сказал Дональд Трамп

За несколько часов до этого президент США сообщил, что Вашингтон открывает пролив для судоходства. Американские СМИ при этом писали, что прохождение судов через Ормузский пролив не считается нарушением блокады, поскольку ограничения касаются только иранских портов.

О планах Вашингтона начать блокаду Ормузского пролива стало известно 12 апреля после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Сообщалось, что американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, а также займется уничтожением мин в акватории.

