Двух маленьких сестер без присмотра взрослых нашли на детской площадке в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе вечером 14 апреля.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Они рассказали, что две девочки одни вышли на прогулку и не могут вернуться домой.

Около 17:30 на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга. На детской площадке они обнаружили девочек 4 и 2 лет без родителей.

Старшая сестра рассказала, что мама отпустила их гулять, однако девочки забыли адрес и не смогли самостоятельно найти дорогу домой. Данных родителей они тоже не знали.

Сотрудники вневедомственной охраны отвезли сестер в 97-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. После этого правоохранители связались с матерью девочек и сообщили, где находятся ее дети.

Женщина сразу приехала в отдел полиции, а после опроса вместе с дочерьми вернулась домой.