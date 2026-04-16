weather 8.1°
$ 75.23
88.73

Главная / Новости / Видео: две маленькие девочки забыли, где живут, и гуляли одни во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Видео: две маленькие девочки забыли, где живут, и гуляли одни во Всеволожском районе

Двух маленьких сестер без присмотра взрослых нашли на детской площадке в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе вечером 14 апреля.

Видео: ГУ Росгвардии

О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Они рассказали, что две девочки одни вышли на прогулку и не могут вернуться домой.

Около 17:30 на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга. На детской площадке они обнаружили девочек 4 и 2 лет без родителей.

Старшая сестра рассказала, что мама отпустила их гулять, однако девочки забыли адрес и не смогли самостоятельно найти дорогу домой. Данных родителей они тоже не знали.

Сотрудники вневедомственной охраны отвезли сестер в 97-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. После этого правоохранители связались с матерью девочек и сообщили, где находятся ее дети.

Женщина сразу приехала в отдел полиции, а после опроса вместе с дочерьми вернулась домой.

39039

Теги

Всеволожский район видео Ленинградская область
Для души Новости Главное

Кардиолог назвала три признака проблем с сердцем у ребенка

Врачи
Фото: Freepik.

Скачки артериального давления, шум в ушах, головокружение и «мушки» перед глазами у подростка могут указывать на возможные заболевания сердца, предупредила детский кардиолог Светлана Шмулевич.

Врач пояснила, что с 11 до 18 лет организм ребенка активно перестраивается и растет, поэтому в этот период особенно важно обращать внимание на самочувствие. Насторожить должны шум в ушах, головокружение и состояние после резкого подъема с кровати.

«Если это приводит к «мушкам» перед глазами или потемнению в глазах чаще двух-трех раз в неделю, нужно исключить аритмии и гипоплазию сосудов», – объяснила Светлана Шмулевич

Отдельно врач посоветовала следить за артериальным давлением подростка. Если верхнее давление часто поднимается выше 130-140 миллиметров ртутного столба или, наоборот, держится ниже 90 мм и при этом болит голова, нужно выяснять причину.

По словам специалиста, гипертония у подростка может быть симптомом коарктации аорты или других патологий.

Теги

здоровье

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться