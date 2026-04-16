МВФ: Россия остается четвертой экономикой мира

Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира по итогам 2025 года. ВВП страны по паритету покупательной способности впервые превысил $7 трлн и достиг $7,26 трлн. Такие выводы следуют из данных Международного валютного фонда (МВФ).

Лидером остался Китай с ВВП $41,2 трлн, на 2-м месте находятся США с показателем $30,8 трлн, на 3-м - Индия, чей ВВП вырос до $17,3 трлн.

Сразу после России в списке расположилась Япония с $7 трлн. Германия заняла 6-е место с ВВП $6,2 трлн, далее идут Индонезия с $5 трлн, Бразилия с $4,99 трлн, Франция с $4,56 трлн и Великобритания с $4,55 трлн.

Общий объем мировой экономики в 2025 году, по этим данным, вырос до $210 трлн против $197,8 трлн годом ранее.

При этом 15 апреля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что ВВП России снижается 2 месяца подряд. По его словам, за январь-февраль показатель сократился на 1,8%, а среди причин такой динамики он назвал календарные, погодные и сезонные факторы.

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти - СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики.

СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотников в такой момент может снижаться сигнал мобильного интернета с 4G до 2G.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и по возможности не находиться рядом с объектами, которые могут стать целью БПЛА. Других специальных мер безопасности не требуется.

Отдельно в документе прописаны правила поведения при воздушном нападении и сигнале «Внимание всем!», когда работают сирены. На улице советуют отойти в сторону против направления движения БПЛА, укрыться в защитном сооружении или подземном переходе, а при падении беспилотника не трогать обломки. Также в памятке предупреждают об опасности современных зданий с большим количеством стеклянных элементов.

В помещении людям рекомендуют не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, спуститься на нижние этажи, в подвал, укрытие или подземную автостоянку. Если такой возможности нет, советуют найти место без окон между несущими стенами, например, в ванной комнате или кладовой, и сесть на пол.

Для тех, кто находится в транспорте, в памятке указано, что автомобиль нужно остановить, переместиться в противоположную сторону от опасности и лечь на землю, закрыв голову руками. Пассажирам автобуса рекомендуют покинуть салон, пригнувшись отбежать от дороги в сторону от зданий и лечь на землю, а при наличии более надежного укрытия перейти туда.

Если человек обнаружил БПЛА или его обломки, ему советуют не пытаться самостоятельно сбить или повредить аппарат. Нужно отойти на расстояние более 100 метров и сообщить о находке по номеру 112.

Важно: распространять фото и видео БПЛА в интернете запрещено, поскольку это может помочь противнику скорректировать и повторить атаку.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

