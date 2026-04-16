Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира по итогам 2025 года. ВВП страны по паритету покупательной способности впервые превысил $7 трлн и достиг $7,26 трлн. Такие выводы следуют из данных Международного валютного фонда (МВФ).

Лидером остался Китай с ВВП $41,2 трлн, на 2-м месте находятся США с показателем $30,8 трлн, на 3-м - Индия, чей ВВП вырос до $17,3 трлн.

Сразу после России в списке расположилась Япония с $7 трлн. Германия заняла 6-е место с ВВП $6,2 трлн, далее идут Индонезия с $5 трлн, Бразилия с $4,99 трлн, Франция с $4,56 трлн и Великобритания с $4,55 трлн.

Общий объем мировой экономики в 2025 году, по этим данным, вырос до $210 трлн против $197,8 трлн годом ранее.

При этом 15 апреля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что ВВП России снижается 2 месяца подряд. По его словам, за январь-февраль показатель сократился на 1,8%, а среди причин такой динамики он назвал календарные, погодные и сезонные факторы.