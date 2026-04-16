Санкт-Петербург занял четвертое место в рейтинге российских городов по качеству жизни, сообщает «Бриф24».

При формировании рейтинга учитывали разные факторы, от доступности медицинских услуг и уровня безопасности до экологической обстановки в городе и возможности для самореализации. Особое внимание эксперты обращали внимание на поддержку молодежи, многодетных семей и участников боевых действий.

Согласно исследованию Финансового университета при правительстве России, лидирующие позиции в первом квартале текущего года забрали Москва, Грозный и Сочи. На пятом месте расположился Владикавказ.

Помимо этого, Санкт-Петербург занял второе место в стране по самооценке материального благополучия. На первом месте Москва, на третьем Екатеринбург.