Посетители парка стали свидетелями остросюжетной сцены, где птица пытается перехитрить ловкую белку.

В одном из парков Всеволожска прохожие заметили необычную парочку — ворону и белку, которые устроили догонялки.

На видео, появившемся в распоряжении Mash на Мойке, кажется, будто лесные жители просто дурачатся и играют, наслаждаясь весенним теплом. Белка ловко прыгает по стволам деревьев, а ворона пытается ее догнать.

На самом же деле ситуация на видео только кажется забавной. Ворона в данном случае проявляет исключительно охотничий интерес, а белка, пытается избежать встречи с назойливым пернатым хищником.