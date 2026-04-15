Над Ленобластью ночью 14 апреля можно было увидеть в телескоп комету C/2025 R3 (PANSTARRS).

«На светлом небе глазами не видно даже в телескоп, но в этот раз облака не помешали. Комета с каждым днем становится ярче. Она приближается к Солнцу и Земле, поэтому появляется на утреннем небе», - сообщили в тг-канале «АстроФотоБолото».

Пик яркости кометы ожидается 20 апреля, когда она достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу. Также во второй половине апреля жители России смогут увидеть метеорный поток Лириды.