weather
$ 75.85
89.26

Главная / Для души / В небе над Ленобластью запечатлели яркую комету

Для души Новости Главное

В небе над Ленобластью запечатлели яркую комету

Над Ленобластью ночью 14 апреля можно было увидеть в телескоп комету C/2025 R3 (PANSTARRS).

Фото: АстроФотоБолото, тг

«На светлом небе глазами не видно даже в телескоп, но в этот раз облака не помешали. Комета с каждым днем становится ярче. Она приближается к Солнцу и Земле, поэтому появляется на утреннем небе», - сообщили в тг-канале «АстроФотоБолото».

Пик яркости кометы ожидается 20 апреля, когда она достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу. Также во второй половине апреля жители России смогут увидеть метеорный поток Лириды.

Вам будет интересно
Пернатый синоптик предсказал жаркое лето в Петербурге
В усадьбе Сосновка на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга малый пестрый дятел начал строить дупло. Видео: Каждой твари по паре, ВК Биолог Павел Гл...
13.04.2026
230

Теги

комета Ленобласть
Новости Социум Главное

В Кингисеппе построят детский сад на 125 мест

Комитет градостроительной политики Ленинградской области одобрил проект детского сада, рассчитанного на 125 мест. Здание возведут в Кингисеппе.

Фото: стройблок ЛО.

В детском саду разместят пищеблок полного цикла. Это позволит готовить еду на месте, а не завозить из сторонних столовых. Также в здании будут медицинский блок, просторные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты для дополнительного образования детей, кабинеты и зона отдыха для преподавателей. Об этом сообщили в стройблоке Ленобласти.  

Вам будет интересно
Строительство детсада на 220 мест в Кудрово находится в активной фазе
На текущий момент уже завершено возведение первых двух этажей здания. Фото: Комитет по строительству Ленобласти На Центральной улице в Кудрово продолж...
06.04.2026
290

Теги

детский сад Ленобласть Кингисепп

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться