weather 13.9°
$ 75.23
88.73

Главная / Новости / Соцфонд перечислили ветеранам Петербурга и Ленобласти единовременные выплаты ко Дню Победы

Новости Социум

Соцфонд перечислили ветеранам Петербурга и Ленобласти единовременные выплаты ко Дню Победы

Выплаты производились в автоматическом порядке.

Соцфонд перечислили ветеранам Петербурга и Ленобласти единовременные выплаты ко Дню Победы - Выплаты производились в автоматическом порядке.
Фото: pxhere

В преддверии 9 Мая Социальный фонд России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перевел праздничные единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

В апреле этого года 810 ветеранов и инвалидов ВОВ получили денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства были зачислены вместе с основными пенсионными выплатами. Мера поддержки адресована лицам, проходившим службу в действующей армии в годы войны, а также гражданам, ставшим инвалидами вследствие фронтовых ранений, контузий или заболеваний.

Кроме того, выплату получили участники боевых операций и специальных заданий, включая тех, кто выполнял задачи в тылу противника и на территориях других государств. Управляющий региональным отделением Соцфонда Константин Островский подчеркнул, что процесс начисления средств максимально упрощен. Выплаты перечисляются в автоматическом режиме на основе имеющихся у Фонда данных.

Теги

выплаты Соцфонд в России ветераны ВОВ
Новости Социум

«Сообщи, где торгуют смертью»: в Ленобласти стартует первый этап Общероссийской антинаркотической акции

Первый в 2026 году этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет с 20 по 30 апреля 2026 года на территории Ленинградской области. На период акции открывается «горячая линия».

Граждане могут сообщить об известных им фактах, связанных с нарушениями законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, включая распространение, употребление кем-либо новых потенциально опасных психоактивных веществ «спайсов» и создание мест хранения наркотиков — так называемых «закладок». В указанный период все жители и гости Ленобласти могут сообщить об этом несколькими способами:

  • специально выделенный на период проведения Акции телефон «горячей линии» ГУ МВД России по г. Петербургу и Ленобласти 8 (812) 573-79-96; 

  • официальный сайт ГУ МВД России раздел «Для граждан» модуль «Прием обращений»; 

  • официальный сайт ГУ МВД России модуль «Сообщи, где наркоточка».

Цель акции «Сообщи, где торгуют смертью» – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи  и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Теги

Ленобласть Сообщи где торгуют смертью

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться