В преддверии 9 Мая Социальный фонд России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перевел праздничные единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

В апреле этого года 810 ветеранов и инвалидов ВОВ получили денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства были зачислены вместе с основными пенсионными выплатами. Мера поддержки адресована лицам, проходившим службу в действующей армии в годы войны, а также гражданам, ставшим инвалидами вследствие фронтовых ранений, контузий или заболеваний.

Кроме того, выплату получили участники боевых операций и специальных заданий, включая тех, кто выполнял задачи в тылу противника и на территориях других государств. Управляющий региональным отделением Соцфонда Константин Островский подчеркнул, что процесс начисления средств максимально упрощен. Выплаты перечисляются в автоматическом режиме на основе имеющихся у Фонда данных.