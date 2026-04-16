Новости Социум

В Ленинградской области появится новый город

Новоселье обретет статус города. Соответствующий проект областного закона в ЗакС внес глава региона. 

В Ленинградской области появится новый город - Новоселье обретет статус города. Соответствующий проект областного закона в ЗакС внес глава региона.
Фото: Favasurko/ wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Губернатор Александр Дрозденко внес в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона об изменении статуса городского поселка Новоселье. Населенный пункт будет признан городом.

Проект был подготовлен комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям после получения официального обращения от главы муниципального образования «Аннинское городское поселение».

Решение о смене статуса населенного пункта связано с его динамичным развитием. Официальное число зарегистрированных жителей Новоселья превышает 12 тысяч человек, однако фактически в поселке проживает более 20 тысяч граждан. Постоянный рост населения обусловлен активной жилой застройкой, масштабными проектами по благоустройству и развитой инфраструктурой.

Александр Дрозденко города Ленобласти
Новости Социум

В Петербурге на пять дней закроют съезд с Пулковского шоссе на КАД

Ограничения движения будут вызваны ремонтными работами дорожного полотна.

В Петербурге на пять дней закроют съезд с Пулковского шоссе на КАД - Ограничения движения будут вызваны ремонтными работами дорожного полотна.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Петербурге введут временные ограничения движения на одной из ключевых транспортных развязок города. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 28 апреля будет полностью перекрыт съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Причиной ограничений станут работы по ликвидации колейности дорожного покрытия на 68-м километре трассы А-118. Ремонтные бригады будут работать в круглосуточном режиме в две смены, однако график может быть скорректирован из-за погодных условий.

На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация для обеспечения безопасности. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.

Пулковское шоссе кад ограничения движения

