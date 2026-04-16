Новоселье обретет статус города. Соответствующий проект областного закона в ЗакС внес глава региона.
Губернатор Александр Дрозденко внес в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона об изменении статуса городского поселка Новоселье. Населенный пункт будет признан городом.
Проект был подготовлен комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям после получения официального обращения от главы муниципального образования «Аннинское городское поселение».
Решение о смене статуса населенного пункта связано с его динамичным развитием. Официальное число зарегистрированных жителей Новоселья превышает 12 тысяч человек, однако фактически в поселке проживает более 20 тысяч граждан. Постоянный рост населения обусловлен активной жилой застройкой, масштабными проектами по благоустройству и развитой инфраструктурой.