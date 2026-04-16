Ограничения движения будут вызваны ремонтными работами дорожного полотна.

В Петербурге введут временные ограничения движения на одной из ключевых транспортных развязок города. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 28 апреля будет полностью перекрыт съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Причиной ограничений станут работы по ликвидации колейности дорожного покрытия на 68-м километре трассы А-118. Ремонтные бригады будут работать в круглосуточном режиме в две смены, однако график может быть скорректирован из-за погодных условий.

На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация для обеспечения безопасности. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.