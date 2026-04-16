Газификацию Высоцка и Приморска завершат досрочно к 2028 году

Изначально работы планировалось выполнить к 2030-му году, но финальный срок реализации проектов сдвинули на более ранний срок. 

В Ленинградской области приняли решение ускорить темпы газификации Приморска и Высоцка. Срок реализации проектов перенесли с 2030 на 2028 год, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«У нас срок газификации — до конца 2028 года. Также утверждены программы реконструкции холодного водоснабжения, включая строительство и обновление водопроводных сетей», — заявил губернатор.

Тем временем председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов пояснил, что решение о сокращении сроков газификации продиктовано высокой социальной значимостью городов. 

«Приморск и Высоцк социально значимые, там расположены крупные предприятия, в том числе топливно-энергетического комплекса. Поэтому, конечно, важно довести газоснабжение в более сжатые сроки. Мы эти мероприятия уже реализуем с опережением графика: в 2028 году газификация Высоцка и Приморска будет завершена», — подчеркнул Морозов.

Власти также рассматривают возможность повсеместного перевода котельных региона на природный газ. Это решение позволит не только снизить нагрузку на электросети, но и существенно повысить надежность и безопасность коммунальных систем. Для жилых объектов, где прямое подключение к газовым сетям технически невозможно, специалисты подготовят альтернативные варианты.

Трубопровод провели, а в дом не завели: в Ленобласти могут начать подомовые обходы "нерадивых" пользователей газа
Эту работу могут возложить на местные администрации и общественность.
Приморск Высоцк
В Петербурге на пять дней закроют съезд с Пулковского шоссе на КАД

Ограничения движения будут вызваны ремонтными работами дорожного полотна.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Петербурге введут временные ограничения движения на одной из ключевых транспортных развязок города. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 по 28 апреля будет полностью перекрыт съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Причиной ограничений станут работы по ликвидации колейности дорожного покрытия на 68-м километре трассы А-118. Ремонтные бригады будут работать в круглосуточном режиме в две смены, однако график может быть скорректирован из-за погодных условий.

На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация для обеспечения безопасности. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.

Названы четыре района Ленобласти с наибольшей активностью клещей
Более 90 жителей региона столкнулись с укусами клещей за неделю. Фото: freepik/ erik-karits-2093459 С 9 по 15 апреля в Ленинградской области с жалобам...
Пулковское шоссе кад ограничения движения

