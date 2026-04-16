В Ленинградской области приняли решение ускорить темпы газификации Приморска и Высоцка. Срок реализации проектов перенесли с 2030 на 2028 год, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«У нас срок газификации — до конца 2028 года. Также утверждены программы реконструкции холодного водоснабжения, включая строительство и обновление водопроводных сетей», — заявил губернатор.
Тем временем председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов пояснил, что решение о сокращении сроков газификации продиктовано высокой социальной значимостью городов.
«Приморск и Высоцк социально значимые, там расположены крупные предприятия, в том числе топливно-энергетического комплекса. Поэтому, конечно, важно довести газоснабжение в более сжатые сроки. Мы эти мероприятия уже реализуем с опережением графика: в 2028 году газификация Высоцка и Приморска будет завершена», — подчеркнул Морозов.
Власти также рассматривают возможность повсеместного перевода котельных региона на природный газ. Это решение позволит не только снизить нагрузку на электросети, но и существенно повысить надежность и безопасность коммунальных систем. Для жилых объектов, где прямое подключение к газовым сетям технически невозможно, специалисты подготовят альтернативные варианты.