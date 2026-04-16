Ленобласть расширит программу догазификации на СНТ

Новости Социум

Ленобласть расширит программу догазификации на СНТ

На текущий момент в регионе насчитываются 243 садоводства, подпадающих под критерии программы.

В Ленинградской области планируют расширить программу догазификации садоводческих некоммерческих товариществ. Однако эта работа будет выполняться поэтапно и при одном важном условии — СНТ должны быть расположены на территории уже газифицированных населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В программе догазификации можно садоводствам участвовать, включаются домовладения в садоводствах, но обязательное условие — садоводства должны быть расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов», — заявил глава региона.

При этом «Газпром» возьмет на себя расходы по подведению газопровода до границ земельных участков, остальные работы будут оплачивать собственники. При этом в регионе предусмотрели систему компенсаций, которая доступна владельцам, использующим жилье как единственное место проживания на протяжении не менее одного года. 

Губернатор уточнил, что сегодня в регионе насчитывается 243 садоводства, которые подходят под критерии программы догазификации. 

СНТ Александр Дрозденко газификация
Новости Происшествия

Пенсионер из Ленобласти остался без миллиона рублей после беседы с мошенниками

Пожилой мужчина отправил сбережения на неизвестный счет под влиянием аферистов. Позже похищенное нашли на счету жителя столицы.

Пенсионер из Ленобласти остался без миллиона рублей после беседы с мошенниками - Пожилой мужчина отправил сбережения на неизвестный счет под влиянием аферистов. Позже похищенное наш
Фото: freepik

Прокуратура Ленинградской области добилась возврата крупной суммы денег пожилому жителю Лужского района. Пенсионер перевел свои накопления на незнакомый счет после беседы с мошенниками.

Как сообщили в надзорном ведомстве, злоумышленники ввели 69-летнего мужчину в заблуждение и убедили его перевести один миллион рублей на указанный счет. При расследовании уголовного дела выяснилось, что средства были перечислены жителю Москвы. 

«В целях защиты имущественных прав потерпевшего в Гагаринский районный суд г. Москвы прокурором направлено исковое заявление о взыскании вышеуказанной суммы неосновательного обогащения с владельца счета, на который пенсионером были перечислены денежные средства», — сообщили в прокуратуре.

Иск судебная инстанция удовлетворила в полном объеме. Более того, владелец счета заплатит жертве дополнительно 200 тысяч рублей в качестве процентов за пользование средств.  

мошенничество Москва прокуратура Ленобласть

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
