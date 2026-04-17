Главная / Новости / Жительницу Ленобласти будут судить за кражу, мошенничество и похищение паспорта

Новости Происшествия

Жительницу Ленобласти будут судить за кражу, мошенничество и похищение паспорта

Жительницу Ленинградской области будут судить за кражу сумки из электрички, оформление микрозаймов на имя потерпевшего и похищение его паспорта на станции Платформа № 2 в Гатчинском округе в мае 2024 года.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. Женщине вменяют кражу, мошенничество и похищение паспорта.

По версии следствия, обвиняемая похитила сумку из вагона электрички. Внутри находились 2 мобильных телефона, кошельки с деньгами и паспорт пассажира. После этого женщина воспользовалась телефоном и персональными данными потерпевшего и оформила на его имя микрозаймы на сумму более 11 тыс. рублей.

Общий ущерб по делу превысил 44 тыс. рублей. Материалы направили в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

Житель Петербурга распылил перцовку в глухонемых, потому что они ему не отвечали

Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в пятерых глухонемых инвалидов в парадной дома на Ивановской улице в Санкт-Петербурге после того, как не смог получить ответ на свой вопрос.

По данным объединенной пресс-службы судов, местный житель заметил компанию молодых людей и решил выяснить, кто они и зачем пришли. Парни пытались показать ему, что не слышат и являются глухими с детства, однако мужчина, как следует из материалов дела, не понял этого.

После этого он распылил перцовку в закрывающемся лифте. Позже мужчина объяснял свои действия тем, что переживал за собственную безопасность.

Суд признал его виновным и назначил 1,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим 920 тыс. рублей компенсации. Свою вину осужденный не признал.

