Жительницу Ленинградской области будут судить за кражу сумки из электрички, оформление микрозаймов на имя потерпевшего и похищение его паспорта на станции Платформа № 2 в Гатчинском округе в мае 2024 года.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. Женщине вменяют кражу, мошенничество и похищение паспорта.

По версии следствия, обвиняемая похитила сумку из вагона электрички. Внутри находились 2 мобильных телефона, кошельки с деньгами и паспорт пассажира. После этого женщина воспользовалась телефоном и персональными данными потерпевшего и оформила на его имя микрозаймы на сумму более 11 тыс. рублей.

Общий ущерб по делу превысил 44 тыс. рублей. Материалы направили в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.