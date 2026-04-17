До 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль налоговой из-за переводов на банковские карты, если регулярно получают крупные суммы за аренду, подработки, услуги или мелкую торговлю, но не оформлены как самозанятые или ИП и не декларируют доход.

Речь идет о гражданах, чей неподтвержденный безналичный доход превышает 2,4 млн рублей в год. В ФНС сообщили, что такие поступления могут автоматически попасть в поле зрения налоговых органов. В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, который усиливает контроль за переводами физлиц и дает налоговой право получать от Центробанка сведения о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Если документ примут, новые меры начнут действовать с 2027 года.

Сейчас доступ налоговой к данным по банковским счетам физлиц ограничен. Выписки могут запрашивать только в рамках проверки или международного обмена данными и с согласия руководства ФНС. Новые поправки, как ожидается, заметно расширят эти возможности. Одновременно предлагается ужесточить идентификацию владельцев счетов через ИНН и усилить контроль за импортом.

Опрошенные эксперты считают, что изменения затронут миллионы граждан. По оценке ряда специалистов, под усиленное внимание могут попасть от 7 до 10 млн человек. В первую очередь речь идет о тех, кто регулярно получает доход от услуг, сдачи жилья или торговой деятельности, но работает без официального статуса.

Отдельно в зоне внимания могут оказаться самозанятые, которые формально остаются в этом режиме, но зарабатывают больше лимита в 2,4 млн рублей в год и скрывают часть поступлений. Таких, по оценкам аналитиков, насчитывается около 200 тыс. человек. Еще одна категория риска - случаи подмены трудовых отношений, когда компании оформляют сотрудников как самозанятых, хотя фактически те работают как штатный персонал. В 2024 году такие признаки выявили у 128 тыс. граждан, а к началу 2026 года их число, как предполагается, могло вырасти до 160 тыс.

Эксперты считают, что главным признаком для проверки станут регулярные переводы от разных лиц, повторяемость сумм и признаки систематической предпринимательской деятельности. Под особым вниманием, как ожидается, окажутся фрилансеры, арендодатели, мастера из сферы красоты, специалисты по ремонту и строительству, работники автосервисов, а также те, кто оказывает частные услуги и стабильно получает от 200 тыс. рублей в месяц. При этом разовые и нерегулярные переводы, как правило, к такой зоне риска не относят.

Отдельно специалисты подчеркивают, что налоговой важно не путать такие поступления с бытовыми переводами. Например, речь не должна идти о сборах на школьные нужды или других повседневных переводах между знакомыми.

На фоне возможного усиления контроля эксперты прогнозируют рост интереса к серым схемам расчетов. Часть граждан, по их мнению, может начать чаще использовать наличные, бартер, посредников, счета родственников или дробление доходов, чтобы не выходить на подозрительные объемы поступлений. По оценкам, спрос на наличные после введения новых мер может вырасти на 2-3 трлн рублей в течение года, а в 2027 году общий рост может достичь 3 трлн рублей.

При этом часть россиян, напротив, может легализовать доходы и зарегистрироваться как самозанятые. Для них ставка налога при работе с физлицами составляет 4%, тогда как без такого режима может применяться НДФЛ в размере 13%. В то же время эксперты считают, что особенно в регионах многие продолжат использовать неофициальные способы расчетов.

В ФНС рассчитывают, что усиление контроля даст бюджету не менее 50 млрд рублей в год начиная с 2027 года. Другие эксперты оценивают возможный прирост налоговых поступлений на уровне 3-4%. При этом участники рынка предупреждают, что при ужесточении правил важно не создать избыточного давления на добросовестных граждан и малый бизнес.