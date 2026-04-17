Женщину из Рязани задержали на Уездном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в восьми кражах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Задержанной оказалась 27-летняя неработающая женщина, которая переехала в Санкт-Петербург из Рязани. Ранее она была судима шесть раз.

Поводом для расследования стали в том числе две однотипные карманные кражи мобильных телефонов, о которых в феврале 2026 года заявили в полицию Всеволожского района. Оба преступления произошли в сетевом магазине в Мурино, общий ущерб составил 120 тыс. рублей.

По факту краж заведены уголовные дела. Следствие устанавливает все обстоятельства и проверяет задержанную на причастность к другим эпизодам.