Полиция раскрыла серию краж в Ленобласти и Петербурге. Задержана молодая рецидивистка

Новости Происшествия

Полиция раскрыла серию краж в Ленобласти и Петербурге. Задержана молодая рецидивистка

Женщину из Рязани задержали на Уездном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в восьми кражах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Полиция раскрыла серию краж в Ленобласти и Петербурге. Задержана молодая рецидивистка - Женщину из Рязани задержали на Уездном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в восьми кражах в
Фото: МВД

Задержанной оказалась 27-летняя неработающая женщина, которая переехала в Санкт-Петербург из Рязани. Ранее она была судима шесть раз.

Поводом для расследования стали в том числе две однотипные карманные кражи мобильных телефонов, о которых в феврале 2026 года заявили в полицию Всеволожского района. Оба преступления произошли в сетевом магазине в Мурино, общий ущерб составил 120 тыс. рублей.

По факту краж заведены уголовные дела. Следствие устанавливает все обстоятельства и проверяет задержанную на причастность к другим эпизодам.

Новости Происшествия

Житель Петербурга распылил перцовку в глухонемых, потому что они ему не отвечали

Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в пятерых глухонемых инвалидов в парадной дома на Ивановской улице в Санкт-Петербурге после того, как не смог получить ответ на свой вопрос.

По данным объединенной пресс-службы судов, местный житель заметил компанию молодых людей и решил выяснить, кто они и зачем пришли. Парни пытались показать ему, что не слышат и являются глухими с детства, однако мужчина, как следует из материалов дела, не понял этого.

После этого он распылил перцовку в закрывающемся лифте. Позже мужчина объяснял свои действия тем, что переживал за собственную безопасность.

Суд признал его виновным и назначил 1,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим 920 тыс. рублей компенсации. Свою вину осужденный не признал.

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

