weather 12.8°
$ 76.09
89.41

Легендарный Metro-Goldwyn-Mayer пытается оспорить бренд «Магнита»

Новости Социум Главное

Легендарный Metro-Goldwyn-Mayer пытается оспорить бренд «Магнита»

Скриншот начала фильма

Metro-Goldwyn-Mayer пытается через Роспатент аннулировать товарный знак «Розовая пантера», зарегистрированный на тепличный комплекс «Гринхаус», входящий в структуру «Магнита».  

Американская кинокомпания обратилась в Палату по патентным спорам 24 марта 2026 года. Речь идет о бренде, зарегистрированном по 31-му классу МКТУ, куда входят овощи, фрукты и орехи. При этом под маркой «Розовая пантера» продукция «Гринхаус» сейчас не выпускается.

Сама «Розовая пантера» – известная франшиза, созданная в 1963 году и принадлежащая MGM. Под этим названием выходили фильмы и комедийные мультсериалы, а высокая узнаваемость бренда, как считают эксперты, может стать одним из главных аргументов в споре в пользу иностранного правообладателя.

«Гринхаус» занимается выращиванием овощей, а основные активы компании находятся в Белгородской области. Бизнес создали в 2015 году. В 2022 году актив выкупили структуры «Магнита», тогда сумму сделки оценивали в 4 млрд рублей. По данным СПАРК, выручка компании в 2025 году выросла на 26,38% и составила 3,69 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 24,92%, до 1,16 млрд рублей.

Это уже не первая попытка MGM оспорить такой бренд в России. В октябре 2025 года Роспатент по заявлению кинокомпании аннулировал одноименный товарный знак, зарегистрированный на ООО «РЧК-Трейдинг», которое работает в сфере дистрибуции чая и кофе. Тогда ведомство пришло к выводу, что название тождественно известному произведению и имени персонажа.

Юристы отмечают, что формально связанные или разные компании могут использовать сходные товарные знаки, если они зарегистрированы для разных классов товаров и услуг. Однако на практике этого бывает недостаточно, поскольку известность бренда может усиливать его защиту даже в несмежных категориях.

При этом у «Магнита» и «Гринхаус» все же остаются шансы сохранить знак, если они смогут доказать, что «Розовая пантера» в данном случае не является отсылкой к интеллектуальной собственности MGM. В качестве примера эксперты напоминают о споре между калужским ликероводочным заводом «Кристалл» и Disney из-за бренда «Пираты Карибского моря», где право на использование товарного знака в итоге сохранили за российской компанией.

Специалисты также подчеркивают, что уход западных компаний с российского рынка сам по себе не влияет на подобные споры. Россия продолжает участвовать в международных соглашениях по защите интеллектуальной собственности, а значит, права иностранных правообладателей в стране по-прежнему подлежат охране.

Теги

магнит Россия Metro-Goldwyn-Mayer
Новости Происшествия

Три человека попали в больницу после лобовой аварии в Кингисеппе

Две иномарки столкнулись на пересечении Железнодорожной и Театральной улиц.

Фото: Леноблпожспас

В пятницу, 17 апреля, в Кингисеппе произошла авария между двумя легковыми автомобиля. По информации «Леноблпожспас», в результате лобового столкновения есть пострадавшие.

«По предварительной информации, до прибытия пожарной охраны были госпитализированы три человека», — сообщили спасатели.

Еще двоим — водителю и несовершеннолетнему — оказали медицинскую помощь на месте ДТП. От посещения больницы они отказались. 

Теги

Кингисепп авария

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться