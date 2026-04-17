В Лодейном Поле проводится доследственная проверка по факту смерти 50-летнего местного жителя. Его тело обнаружили в раздевалке ледовой арены после тренировки.
Как передает региональный Следком, мужчина отправился на занятия по хоккею, однако в процессе тренировки почувствовал недомогание и пошел передохнуть. Позже посетителя нашли мертвым в помещении раздевалки.
Указывается, что мужчина страдал заболеванием, которое могло обостриться в результате физической нагрузки.
«Следственно-оперативной группой осуществлен выезд на место происшествия и его осмотр. Повреждений на теле мужчины не выявлено», — указано в сообщении.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать другие обстоятельства трагедии.