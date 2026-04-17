Две иномарки столкнулись на пересечении Железнодорожной и Театральной улиц.

В пятницу, 17 апреля, в Кингисеппе произошла авария между двумя легковыми автомобиля. По информации «Леноблпожспас», в результате лобового столкновения есть пострадавшие.

«По предварительной информации, до прибытия пожарной охраны были госпитализированы три человека», — сообщили спасатели.

Еще двоим — водителю и несовершеннолетнему — оказали медицинскую помощь на месте ДТП. От посещения больницы они отказались.