Тело мужчины нашли после тренировки в раздевалке ледовой арены в Лодейном Поле

Новости Происшествия

Тело мужчины нашли после тренировки в раздевалке ледовой арены в Лодейном Поле

Предварительно, у мужчины имелось заболевание, которое обострилось после физической нагрузки.

В Лодейном Поле проводится доследственная проверка по факту смерти 50-летнего местного жителя. Его тело обнаружили в раздевалке ледовой арены после тренировки.

Как передает региональный Следком, мужчина отправился на занятия по хоккею, однако в процессе тренировки почувствовал недомогание и пошел передохнуть. Позже посетителя нашли мертвым в помещении раздевалки.

Указывается, что мужчина страдал заболеванием, которое могло обостриться в результате физической нагрузки. 

«Следственно-оперативной группой осуществлен выезд на место происшествия и его осмотр. Повреждений на теле мужчины не выявлено», — указано в сообщении.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать другие обстоятельства трагедии. 

Лодейное поле Следственный комитет ЛО
Новости Происшествия

Три человека попали в больницу после лобовой аварии в Кингисеппе

Две иномарки столкнулись на пересечении Железнодорожной и Театральной улиц.

Три человека попали в больницу после лобовой аварии в Кингисеппе
Фото: Леноблпожспас

В пятницу, 17 апреля, в Кингисеппе произошла авария между двумя легковыми автомобиля. По информации «Леноблпожспас», в результате лобового столкновения есть пострадавшие.

«По предварительной информации, до прибытия пожарной охраны были госпитализированы три человека», — сообщили спасатели.

Еще двоим — водителю и несовершеннолетнему — оказали медицинскую помощь на месте ДТП. От посещения больницы они отказались. 

Кингисепп авария

