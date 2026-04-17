Главная / Для души / Синоптик показал циклон со спутника, который несет заморозки и снежную крупу в Ленобласть

Синоптик показал циклон со спутника, который несет заморозки и снежную крупу в Ленобласть

На этих выходных жителей региона снова ждут ночные заморозки, а местами и снежинки.

Синоптик показал циклон со спутника, который несет заморозки и снежную крупу в Ленобласть - На этих выходных жителей региона снова ждут ночные заморозки, а местами и снежинки.
Фото: Александр Колесов

На Ленинградскую область и Санкт-Петербург движется новый антициклон. Его холодная воздушная масса спровоцирует понижение температуры, а в отдельных районах даже снежную крупу. Об этом предупредил синоптик Александр Колесов.

По прогнозу метеоролога, в ночные часы температура на выходных в регионе будет падать местами до -4 градусов. В Петербурге ожидается около нуля. Похолодание возможно и в ночь на понедельник.

«В субботу днем по территории Ленинградской области местами пройдёт небольшой дождь, при такой холодной воздушной массе нельзя исключать и отдельные снежинки или снежную крупу, особенно в утренние часы», — сообщил Колесов.

Неприятным будет и ветер, порывы которого в дневное время достигнут 5-10 метров в секунду, добавил синоптик.

Александр Колесов Непогода в Ленобласти
Россияне скинулись по 100 рублей и закрыли ипотеку молодой семье

Девушка, ведущая блог, смогла за сутки закрыть ипотеку на более чем 1,6 млн рублей.

Россияне скинулись по 100 рублей и закрыли ипотеку молодой семье - Молодая мама, ведущая блог, смогла за сутки закрыть ипотеку на более чем 1,6 млн рублей.
Фото: pxhere

Семья из России сумела собрать 1,6 млн рублей на досрочное погашение ипотечного кредита всего за сутки. В этом им помогли пожертвования подписчиков в социальных сетях.

История, больше похожая на новогоднее чудо, произошла с семьей блогера Кристины Кивы. Молодые родители двух детей столкнулась с тяжелым финансовым положением, и девушка решилась на эксперимент. Она опубликовала видео, в котором предложила своим 16 тысячам подписчиков перевести по 100 рублей. Тогда семья сможет полностью закрыть долг перед банком. И это сработало.

Менее чем за сутки на счет Кристины поступило 1 600 017 рублей, пишет «Комсомольская правда». Позже девушка обратилась со словами благодарности к неравнодушным и призналась, что не рассчитывала на такой результат.

«Я не могу передать, насколько я благодарна всем вам. Когда человек человечится — это прекрасно! Мы очень сильно вам все благодарны!» — заявила девушка. 

ипотека пожертвования

