Опытный садовод рассказал, почему появление мха на участке является тревожным знаком, а также дал советы, как с ним бороться.

Появление мха на дачном участке говорит о повышенной кислотности почвы, где много влажности и мало солнечного света. Это может стать проблемой, если земля используется для выращивания овощей и фруктов, рассказал «Газете.Ru» глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Сам по себе мох не является прямым вредителем, однако под его слоем создаются идеальные условия для размножения грибков и насекомых. Чтобы обезопасить сад, эксперт рекомендует действовать комплексно.

Для удаления мха с деревьев следует использовать деревянный скребок или жесткую щетку в период ранней весны или осени. После механической очистки стволы необходимо обработать 1-процентным раствором бордоской жидкости или 3-5-процентным раствором медного купороса.

Также эффективным методом является опрыскивание деревьев 5-процентным раствором железного купороса — в этом случае мох опадает самостоятельно спустя несколько дней, однако проводить процедуру можно только в период покоя растений.

Тем временем борьба с мхом на почве требует более тщательной подготовки. Для этого необходимо «раскислить» землю, используя доломитовую муку или известь.

«Затем наладить дренаж, чтобы вода не застаивалась, и проредить кроны для доступа солнца. И только после этого мох можно вычесать граблями или обработать железным купоросом. Без изменения условий мох вернется. Начинайте с анализа почвы — и проблема решится», — добавил Чаплин.