Более 600 мигрантов выдворили с территории Ленобласти с начала года

За первые месяцы 2026 года из региона принудительно выдворили 634 иностранных граждан.

Более 600 мигрантов выдворили с территории Ленобласти с начала года - За первые месяцы 2026 года из региона принудительно выдворили 634 иностранных граждан.
С начала 2026 года из Ленинградской области было принудительно выдворено 634 иностранных гражданина, что на 78 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном Управления ФССП.

Среди граждан, попавших под процедуру депортации, есть как выходцы из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан и Киргизия), так и уроженцы африканского континента (Египет, Марокко и Кот-д’Ивуар).

Основными причинами для принятия жестких мер становятся систематические нарушения миграционных правил и нежелание покидать территорию России в добровольном порядке. В процессе исполнения судебных решений о выдворении приставы сопровождают нарушителей до контрольно-пропускного пункта в аэропорту Пулково, где передают их сотрудникам погранслужбы.

Помимо депортации, каждому иностранцу был выписан административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, выдворенным лицам закрыт въезд в Российскую Федерацию на протяжении трех лет. Нередко срок ограничений составляет до 10 лет. 

Дождь, сильный ветер и до -1°С ночью: прогноз погоды в Ленобласти на 18 апреля

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в регионе в предпоследний день недели.

Дождь, сильный ветер и до -1°С ночью: прогноз погоды в Ленобласти на 18 апреля - Синоптики рассказали, какой погоды ждать в регионе в предпоследний день недели.
Дожди и небольшое ночное похолодание ожидается в Ленинградской области 18 апреля. 

Ночью в регионе без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северный и северо-восточный усилится ночью до 2-7 м/с, днем — до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1...+4 градусов, днем термометры покажут +7...+12. 

