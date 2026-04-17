С начала 2026 года из Ленинградской области было принудительно выдворено 634 иностранных гражданина, что на 78 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном Управления ФССП.

Среди граждан, попавших под процедуру депортации, есть как выходцы из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан и Киргизия), так и уроженцы африканского континента (Египет, Марокко и Кот-д’Ивуар).

Основными причинами для принятия жестких мер становятся систематические нарушения миграционных правил и нежелание покидать территорию России в добровольном порядке. В процессе исполнения судебных решений о выдворении приставы сопровождают нарушителей до контрольно-пропускного пункта в аэропорту Пулково, где передают их сотрудникам погранслужбы.

Помимо депортации, каждому иностранцу был выписан административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, выдворенным лицам закрыт въезд в Российскую Федерацию на протяжении трех лет. Нередко срок ограничений составляет до 10 лет.