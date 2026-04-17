Подросток зацепился за пассажирский автобус и отправился в путь, но удержаться не смог.

Несовершеннолетний зацепер едва не попал под колеса машины в Кронштадте. Подросток успел зацепиться за заднюю часть автобуса, когда тот отъезжал от остановки.

Опасный трюк мальчика попал на камеру видеорегистратора попутно следовавшего автомобиля. На кадрах видно, как мальчик цепляется пальцами за автобус, но уже через несколько метров оказался на земле. Благодаря хорошей реакции автора ролика удалось избежать трагедии. Видео публикует Mash на Мойке.