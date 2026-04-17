Главной задачей властей Максим Решетников назвал необходимость помочь бизнесу адаптироваться через повышение эффективности и производительности труда
«Мы проанализировали практику крупных корпораций по отношению к малому бизнесу и увидели неравные условия. На Штабе при Минэкономразвития ищем системные решения по настройке правильного баланса в вопросах ответственности, штрафных санкций, сроков. Ситуацию надо выравнивать. Другой пример — платформенная экономика. Мощные платформы дали предпринимателям лёгкий доступ к огромным рынкам и логистике. Но остаются проблемы: сроки возврата денег, возврат некачественного товара, продвижение карточек, конкуренция и контрафакт», — подчеркнул Максим Решетников.
Сегодня, 17 апреля, в «Охта Парке» на федеральный форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» собрались представители организаций, поддерживающих предпринимательство, со всех регионов страны. Два дня они будут обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики поддержки бизнеса и вместе формировать общее видение будущего делового климата в России.
