Военнослужащий самовольно покинул расположение части и сбежал в Карелию. Во время конвоирования он смертельно ранил одного человека.

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту гибели конвоира в Петербурге. Он был убит сбежавшим дезертиром.

По информации 47channel, подозреваемый, ранее самовольно покинувший расположение воинской части, был задержан 15 апреля в Петрозаводске (Карелия). В процессе конвоирования злоумышленник сумел отвлечь внимание сопровождавших и нанес одному из них смертельные ранения ножом. Затем дезертир скрылся.

Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан по горячим следам. Против возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»).