Дезертир из Петербурга убил конвоира при задержании

Военнослужащий самовольно покинул расположение части и сбежал в Карелию. Во время конвоирования он смертельно ранил одного человека.

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ  возбудило уголовное дело по факту гибели конвоира в Петербурге. Он был убит сбежавшим дезертиром.

По информации 47channel, подозреваемый, ранее самовольно покинувший расположение воинской части, был задержан 15 апреля в Петрозаводске (Карелия). В процессе конвоирования злоумышленник сумел отвлечь внимание сопровождавших и нанес одному из них смертельные ранения ножом. Затем дезертир скрылся.

Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан по горячим следам. Против возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»). 

Тело мужчины нашли после тренировки в раздевалке ледовой арены в Лодейном Поле
Предварительно, у мужчины имелось заболевание, которое обострилось после физической нагрузки. В Лодейном Поле проводится доследственная проверка по фа...
17.04.2026
134

Петербург карелия убийство
"Курс на отрыв от постсоветского": Сергей Перминов о решении Молдавии покинуть СНГ

Молдавия покинет Содружество в следующем году. По мнению сенатора, это решение было принято исключительно в интересах политических элит.

В апреле 2027 года Молдавия официально покинет СНГ. Местные власти заявили, что республика перестала участвовать в работе Содружества и считает его принципы нарушенными.

По мнению сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, решение выйти из СНГ — продолжающийся курс молдавских властей на отказ от всего постсоветского.  Делается это ради одной цели — евроинтеграции, возможность которой на самом деле призрачна.

«Речь о волеизъявлении народа здесь не идет. Это - позиция политических элит, взявших и последовательно реализующих курс на отрыв Молдавии от постсоветского — в современных терминах евразийского — пространства. ЕС, безусловно, играет в этом процессе не последнюю роль, ставя Кишинев перед жестким политическим выбором и стимулируя этот разворот, стреноживая экономику малой страны-соседа», — заявил сенатор 47channel.

Тем временем отношения Молдавии с Россией ухудшаются уже не первый год. Это явно видно и по объемам торговли, которые упали до однозначных чисел. Это, считает Сергей Перминов, непосредственно влияет на экономику республики и благосостояние граждан. Однако Кишинев, судя по всему, готов на такие жертвы ради призрачной возможности стать членом ЕС. 

«Прекращение участия в договоренностях в рамках СНГ будет неминуемо иметь практические последствия. Вместе с тем наша страна открыта к прагматичному диалогу по ряду вопросов. Его характер будет зависеть от действий Кишинева и отражать общее состояние отношений», —добавил член Совфеда.

Сергей Перминов: передача атомного оружия Киеву обернется ядерным конфликтом на континенте
Некоторые страны Европы пытаются сорвать мирные переговоры по Украине. Это происходит уже не в первый раз, заявил сенатор. Фото: 47channel Намерение В...
25.02.2026
637

Сергей Перминов снг молдавия

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

