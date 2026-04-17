Девушка, ведущая блог, смогла за сутки закрыть ипотеку на более чем 1,6 млн рублей.

Семья из России сумела собрать 1,6 млн рублей на досрочное погашение ипотечного кредита всего за сутки. В этом им помогли пожертвования подписчиков в социальных сетях.

История, больше похожая на новогоднее чудо, произошла с семьей блогера Кристины Кивы. Молодые родители двух детей столкнулась с тяжелым финансовым положением, и девушка решилась на эксперимент. Она опубликовала видео, в котором предложила своим 16 тысячам подписчиков перевести по 100 рублей. Тогда семья сможет полностью закрыть долг перед банком. И это сработало.

Менее чем за сутки на счет Кристины поступило 1 600 017 рублей, пишет «Комсомольская правда». Позже девушка обратилась со словами благодарности к неравнодушным и призналась, что не рассчитывала на такой результат.

«Я не могу передать, насколько я благодарна всем вам. Когда человек человечится — это прекрасно! Мы очень сильно вам все благодарны!» — заявила девушка.