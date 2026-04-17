Главная / Новости / Против 14-летнего жителя Ленобласти завели дело о теракте

Против 14-летнего жителя Ленобласти завели дело о теракте

Подросток под влиянием мошенников пытался сжечь объекты железнодорожной инфраструктуры.

В Ленинградской области задержан 14-летний подросток за попытку поджога объектов железнодорожной инфраструктуры в районе Нового Девяткино. Против школьника завели уголовное дело о теракте.

Как передает Online47, подросток совершил поджог двух релейных шкафов, при этом весь процесс он фиксировал на камеру смартфона. Предварительно, школьник стал жертвой мошенников. Они убедили его пойти на преступление и дистанционно координировали все действия, пред этим оплатив горючие материалы.

В настоящее время подросток задержан и находится в изоляторе временного содержания. 

террористический акт Новое Девяткино поджоги
Новости Социум

На ряде федеральных трасс Ленобласти 18 апреля будет ограничено движение

В субботу при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на девяти региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 36 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

км 44 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 16 - 40 ограничение скорости движения в сторону МТП с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа Нью Джерси от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт забора от диких животных;

км 51-65 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, очистка мостов;

транспортная развязка км 124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-78+ транспортные развязки км 40, 50, 56, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 77-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тротуаров;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка временных знаков , уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

