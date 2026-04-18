По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями.

В районе порта Высоцк в Ленинградской области есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано, сообщил Александр Дрозденко.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что в районе микрорайона Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с остатками топлива. Площадь пожара небольшая, пострадавших нет, пожар не повлияет на снабжение города топливом.

Оперштаб Краснодарского края сообщает, что в Тихорецке произошел пожар на территории нефтебазы, пострадавших нет, к тушению огня привлечены 224 человека и 56 единиц техники.

Губернатор Александр Гусев рассказал, что в Воронеже поврежден строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что над Курской областью за сутки сбили 46 беспилотников, никто не пострадал.

В Новокуйбышевске Самарской области беспилотник упал рядом с роддомом. В здании выбиты стекла, никто не пострадал, детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.

Аэропорты Внуково и Пулково, Пскова, Калуги и Краснодара, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Кирова, Казани, Чебоксар, Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова были закрыты для полетов самолетов.