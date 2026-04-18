Средства ПВО за ночь сбили 258 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 258 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями.

В районе порта Высоцк в Ленинградской области есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано, сообщил Александр Дрозденко.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что в районе микрорайона Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с остатками топлива. Площадь пожара небольшая, пострадавших нет, пожар не повлияет на снабжение города топливом.

Оперштаб Краснодарского края сообщает, что в Тихорецке произошел пожар на территории нефтебазы, пострадавших нет, к тушению огня привлечены 224 человека и 56 единиц техники.

Губернатор Александр Гусев рассказал, что в Воронеже поврежден строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что над Курской областью за сутки сбили 46 беспилотников, никто не пострадал.

В Новокуйбышевске Самарской области беспилотник упал рядом с роддомом. В здании выбиты стекла, никто не пострадал, детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.

Аэропорты Внуково и Пулково, Пскова, Калуги и Краснодара, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Кирова, Казани, Чебоксар, Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова были закрыты для полетов самолетов.

Над Ленобластью сбили 27 беспилотников за ночь
Фото: Минобороны При отражении ночной атаки над Ленинградской областью сбили 27 БПЛА. Режим беспилотной опасности на территории региона отменен в 06:3...
БПЛА Россия СВО минобороны
Скрывавшуюся в Москве мать из Кингисеппского района нашли и обязали содержать своих детей

Лишенную родительских прав мать, которую ранее признали безвестно отсутствующей, нашли в Москве.

Жительницу Кингисеппского района лишили родительских прав в 2021 году. Позже суд признал ее безвестно отсутствующей, поскольку в течение года не было никаких сведений о ее местонахождении.

После этого обязанность по материальному обеспечению детей легла на государство. Однако спустя время в суд обратился Фонд пенсионного и социального страхования России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с требованием отменить прежнее решение, так как женщину удалось найти.

Выяснилось, что она живет в Москве и является генеральным директором трех компаний. Суд удовлетворил иск фонда. Теперь женщине предстоит вновь исполнять обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей.

Полиция раскрыла серию краж в Ленобласти и Петербурге. Задержана молодая рецидивистка
Женщину из Рязани задержали на Уездном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в восьми кражах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Фото: МВ...
Кингисеппский район Ленинградская область Москва

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

